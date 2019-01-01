Наклонение (Mood) это грамматическая категория, выражающая устанавливаемое говорящим отношение действия к действительности.

Говорящий может рассматривать действие как факт или событие реальной действительности, для этой цели используется изъявительное наклонение (the Indicative Mood).

Рассматривать действие как предположительное, нереальное, воображаемое, желательное действие -- в таких случаях используется сослагательное наклонение (the Subjunctive Mood).

Просьба, приказ, побуждение к действию, адресуемые обычно к собеседнику, передаются с помощью повелительного наклонения (the Imperative Mood).