Удивительное повелительное наклонение.

Почему? Потому что оно – прекрасный мотиватор.

Простота, лаконичность и выражение воли – отличительные черты таких мотивирующих высказываний.



Ни устная, ни письменная речь не может обойтись без мотивирующего фактора. Спровоцировать действие можно по-разному, и это отражено в предложении.

Типы повелительных предложений и их структура – всё, что нужно знать, чтобы отдавать приказы, заставить собеседника что-то сделать или пригласить к совместному делу.

Повелительное наклонение (Imperative Mood) в английском образуется проще, чем в русском языке.

Повеление, приказ, побуждение и призыв к совместному действию – цель повелительного наклонения любого языка.

В английском языке оно обладает 3 отличительными признаками: у глагола не изменяется лицо и род (стоит в форме императива), отсутствует частица «to», и обращение идёт ко 2 лицу (ты, Вы):

Give me the key, please. - Дай(те) мне ключ, пожалуйста.

Это оправданно: в устной речи скорость таких предложений должна быть выше, чем, например, в вопросах или изъявительном наклонении, это и достигается сокращением времени на обдумывание и подбор средств выразительности.

Smile! - Улыбнись! (Предложение-глагол, без вспомогательных слов и без изменений.)

Go to the swimming pool or you miss your training. - Иди в бассейн, а то пропустишь тренировку. (Первое место занимает глагол «go» без частицы «to».)

Let's dream of something amazing! - Давай помечтаем о чём-то восхитительном! (Сокращение «let's» (от «let us» = давай, давайте) – частый спутник предложений побудительного типа.)

Структура повелительного предложения

Нет ничего проще повелительного наклонения в английском: глагол стоит в начале предложения в той самой форме, которую выдаёт словарь, но ещё и без «to»!

Легко и быстро – попросить кого-то или даже отдать приказ.

Look at me! - Посмотри на меня!

Just do it. - Просто сделай это. (Знаменитый рекламный слоган компании «Nike», ставший девизом многих людей.)

Eat, fast and live longer. - Ешь, голодай и живи дольше. (Название книги по здоровому образу жизни. Призыв к действию.)

Eat, pray, love. - Ешь, молись, люби. (Название фильма с Джулией Робертс в главной роли. Многие женщины посмотрели эту киноленту. И прониклись духом заботы о душе и судьбе, изменили свою жизнь.)

В предложениях отрицательного типа просто добавляется «don't»: Don`t eat junk food! - Не ешь нездоровую пищу!

Виды повелительных предложений по коммуникативной задаче и функции

Функциональные различия побудительных предложения делят их на:

- приказы;

- запрещения;

- угрозы;

- предупреждения;

- инструкции;

- просьбы;

- приглашения к совместным действиям;

- рекомендации или советы.

По классификации американского языковеда Чарльза Фриза, предложения в повелительном наклонении английского языка решают коммуникативные задачи ответных действий, таких, как приказы и просьбы.

Простая чёткая структура предложений, но на 4 нюанса всё же стоит обратить внимание.

Побуждение – императив.

Try them on! They suit you so much! - Примерь их! Они так тебе идут!

Everybody, dance! - Танцуют все!

Независимо от контекста сама структура предложения даёт понять, что собеседнику необходимо что-то сделать: глаголы «try» и «dance» стоят в форме императива.

Побуждение: модальный глагол + смысловой глагол.

You can go now. - Теперь можете идти.

You must take the medicine every three hours. - Ты должен принимать лекарство каждые три часа.

You should open all the doors and windows, it's too stuffy here. - Тебе бы открыть все двери и окна, здесь так душно.

В ситуации, если собеседнику требуется намекнуть или указать на действие, которое он должен выполнить, носители языка используют модальные глаголы can, may, should, would и другие.

Они «смягчают» приказной тон, переводя его в форму просьбы или совета.

Побуждение с «let».

Let`s come down. - Давай успокоимся.

Употребление повелительного наклонения с «let's» - не прямой приказ, а больше просьба или приглашение к совместному времяпрепровождению.

Во многих случаях даёт говорящему ощущение присоединения, единства с адресатом либо событием.

Ещё примеры с «let»:

Let her go to the party! - Пусть она сходит на эту вечеринку!

Let my people go. - Пусть мои люди уйдут./ Позволь моим людям уйти./ Освободи моих людей. (Известнейшие слова песни джазмена Луи Армстронга.)

Побуждение – интонация

Употребляется без глагола и усиливает эффект призыва к действию восклицательной интонацией.

Here! - Сюда!

Watch out! - Осторожно! Берегись! (А вовсе не «Выгляни наружу».)

Come on! - Перестань! Брось это! (Расхожее выражение со множеством значений. Одно из них – заставить оппонента прекратить действие.)

Итак, побудить к действию можно по-разному. Но основным приёмом в английском языке является использование глаголов в форме повелительного наклонения.

Это замечательный инструмент, которым стоит пользоваться.