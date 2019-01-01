Глагол - часть речи, которая обозначает действие или состояние лица или предмета. Глагол в английском языке обладает гораздо более сложной, чем в русском, системой видовременных форм. Эта система охватывает личные формы (Finite Forms) и неличные формы (Non-finite Forms).

Личные формы глагола выражают следующие категории: лицо, число, время, вид, залог, наклонение. Личная форма, как и в русском языке, в предложении всегда употребляется в функции сказуемого.

We live in Russia. Мы живём в России.

К неличным формам глагола относятся инфинитив (Infinitive), герундий (Gerund), причастие (Participle). Неличные формы глагола не имеют категорий лица, числа, времени и наклонения. Только некоторые из них выражают залог и вид.

Четыре формы английского глагола в таблице

I II III IV инфинитив прошедшее неопределённое время причастие II причастие I Infinitive Past Indefinite Participle II Participle I (-ing форма) to write

to develop wrote

developed written

developed writing

developing