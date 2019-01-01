Глагол (The Verb) в английском
Определение глагола. Основные глагольные формы
Определение глагола. Основные глагольные формы
Глагол - часть речи, которая обозначает действие или состояние лица или предмета. Глагол в английском языке обладает гораздо более сложной, чем в русском, системой видовременных форм. Эта система охватывает личные формы (Finite Forms) и неличные формы (Non-finite Forms).
Личные формы глагола выражают следующие категории: лицо, число, время, вид, залог, наклонение. Личная форма, как и в русском языке, в предложении всегда употребляется в функции сказуемого.
We live in Russia. Мы живём в России.
К неличным формам глагола относятся инфинитив (Infinitive), герундий (Gerund), причастие (Participle). Неличные формы глагола не имеют категорий лица, числа, времени и наклонения. Только некоторые из них выражают залог и вид.
Четыре формы английского глагола в таблице
|I
|II
|III
|IV
|инфинитив
|прошедшее неопределённое время
|причастие II
|причастие I
|Infinitive
|Past Indefinite
|Participle II
|Participle I (-ing форма)
|to write
to develop
|wrote
developed
|written
developed
|writing
developing
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