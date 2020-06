Научившись строить простые предложения, можно резко повысить уровень говорения и на 50% быть увереннее в знании английского языка вообще.

Как раз этой части грамматики и посвящена тема изъявительного наклонения.

Порядок слов, видовременные формы и изменения частей речи – вот 3 точки запуска умений.

Рассмотрим далее чуть подробнее.

Предложение в английском языке может быть в одном из трёх наклонений.

Возможность какого-либо события описывает сослагательное, призыв к действию – повелительное наклонение.

А реальность отражает изъявительное наклонение.

Their red cat was sleeping on the sofa. - Их рыжий кот спал на диване.

We always pay the bills on time. - Мы всегда вовремя оплачиваем счета.

Mum`s friend Liza visited us every summer. - Мамина подруга Лиза навещала нас каждое лето.

Существует 3 управляющие кнопки, которые помогут строить предложения в изъявительном наклонении правильно и легко.

«Изъявление» означает повествование, то есть изъявительные предложения передают информацию, факты.

Поэтому эти 3 пункта важны для:

1. правильного построения предложений;

2. постановки их в нужном времени и залоге;

3. а также в нужной форме слов в составе предложения.

Изъявительное наклонение: порядок слов

Порядок обычного предложения в изъявительном наклонении в английском языке таков: подлежащее – сказуемое – дополнение – обстоятельство.

Определение не имеет закреплённого места в предложении.

Оно обычно выражено прилагательным и стоит перед определяемым словом (the red cat – рыжий кот, my mum – моя мама).

Первое место отдано подлежащему. Второе – сказуемому.

Как и в русском языке, роль первого берёт на себя существительное или местоимение, а второго – глагол.

Есть нюансы, как для подлежащего, так и для сказуемого. Все зависимые слова относятся к главному, поэтому и стоят поблизости от него.

I was reading the newspaper in the morning, as usual. - Как обычно, утром я читал газету.

Роль подлежащего выполняет местоимение, сказуемого – глагольная форма прошедшего продолженного времени (Past Continuous).

Дополнение «газета» стоит после главного слова (читал что? газету). Обстоятельство вынесено после главного и стоит за определением, по порядку.

Вводное «как обычно» - отделено запятой и, по сути, может стоять как в начале, так и в конце предложения.

The child is treated with love and care. - С ребёнком обращаются с любовью и заботой.

Конверсия также есть в английском языке, как и в русском.

Используется, в основном, для привлечения внимания (как в сказке, например).

Once upon a time there lived a king. - Давным-давно жил король.

Видовременные формы: изъявительное наклонение

Спор лингвистов относительно количества видовременных форм глагола в английском языке не позволяет назвать точное их количество: вариации колеблются от 26 до 32, учитывая активный и пассивный залог.

She goes to the theatre once a month. - Она ходит в театр раз в месяц. (Present Simple)

Her younger brother wanted to be an engineer. - Её младший брат хотел быть инженером. (Past Simple)

They are playing volleyball in the yard. - Они играют в волейбол во дворе. (Present Continuous)

Глагол-сказуемое может быть представлен в настоящем, прошедшем и будущем времени, а также в активном или пассивном залоге.

Her brother`s work was paid by a large sum of money. - Работу её брата оплатили большой суммой денег.

Изменения в частях речи

Изменяя параметры каждой части речи в зависимости от цели высказывания и контекста, можно повысить уверенность в говорении и добиться больших результатов при общении.

Как изменяется каждая часть речи?

Глагол: по времени и залогу. The kitten is running. (Котёнок бежит.) - The kittens were brought. (Котят принесли.)

Также может меняться лицо (на третье) и число (как и в русском, их два) по необходимости.

I read (я читаю) – she reads. (она читает); I was (я был) – we were (мы были).

Существительное: число. Cat (кот) – cats (коты). Падежных окончаний в английском нет.

Остальные части речи в английском языке неизменны по своей форме, если речь не идёт о словообразовании.

Изъявительное наклонение в английском языке - это наглядный тому пример.

Падежные и родовые отношения передаются в основном аналитически, то есть не за счёт изменения окончаний, а с помощью множества служебных слов и контекстуально.