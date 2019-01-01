Изъявительное наклонение в английском языке
The Indicative Mood
The Indicative Mood
Научившись строить простые предложения, можно резко повысить уровень говорения и на 50% быть увереннее в знании английского языка вообще.
Как раз этой части грамматики и посвящена тема изъявительного наклонения.
Порядок слов, видовременные формы и изменения частей речи – вот 3 точки запуска умений.
Рассмотрим далее чуть подробнее.
Предложение в английском языке может быть в одном из трёх наклонений.
Возможность какого-либо события описывает сослагательное, призыв к действию – повелительное наклонение.
А реальность отражает изъявительное наклонение.
Their red cat was sleeping on the sofa. - Их рыжий кот спал на диване.
We always pay the bills on time. - Мы всегда вовремя оплачиваем счета.
Mum`s friend Liza visited us every summer. - Мамина подруга Лиза навещала нас каждое лето.
Существует 3 управляющие кнопки, которые помогут строить предложения в изъявительном наклонении правильно и легко.
«Изъявление» означает повествование, то есть изъявительные предложения передают информацию, факты.
Поэтому эти 3 пункта важны для:
1. правильного построения предложений;
2. постановки их в нужном времени и залоге;
3. а также в нужной форме слов в составе предложения.
Порядок обычного предложения в изъявительном наклонении в английском языке таков: подлежащее – сказуемое – дополнение – обстоятельство.
Определение не имеет закреплённого места в предложении.
Оно обычно выражено прилагательным и стоит перед определяемым словом (the red cat – рыжий кот, my mum – моя мама).
Первое место отдано подлежащему. Второе – сказуемому.
Как и в русском языке, роль первого берёт на себя существительное или местоимение, а второго – глагол.
Есть нюансы, как для подлежащего, так и для сказуемого. Все зависимые слова относятся к главному, поэтому и стоят поблизости от него.
I was reading the newspaper in the morning, as usual. - Как обычно, утром я читал газету.
Роль подлежащего выполняет местоимение, сказуемого – глагольная форма прошедшего продолженного времени (Past Continuous).
Дополнение «газета» стоит после главного слова (читал что? газету). Обстоятельство вынесено после главного и стоит за определением, по порядку.
Вводное «как обычно» - отделено запятой и, по сути, может стоять как в начале, так и в конце предложения.
The child is treated with love and care. - С ребёнком обращаются с любовью и заботой.
Конверсия также есть в английском языке, как и в русском.
Используется, в основном, для привлечения внимания (как в сказке, например).
Once upon a time there lived a king. - Давным-давно жил король.
Спор лингвистов относительно количества видовременных форм глагола в английском языке не позволяет назвать точное их количество: вариации колеблются от 26 до 32, учитывая активный и пассивный залог.
She goes to the theatre once a month. - Она ходит в театр раз в месяц. (Present Simple)
Her younger brother wanted to be an engineer. - Её младший брат хотел быть инженером. (Past Simple)
They are playing volleyball in the yard. - Они играют в волейбол во дворе. (Present Continuous)
Глагол-сказуемое может быть представлен в настоящем, прошедшем и будущем времени, а также в активном или пассивном залоге.
Her brother`s work was paid by a large sum of money. - Работу её брата оплатили большой суммой денег.
Изменяя параметры каждой части речи в зависимости от цели высказывания и контекста, можно повысить уверенность в говорении и добиться больших результатов при общении.
Как изменяется каждая часть речи?
Глагол: по времени и залогу. The kitten is running. (Котёнок бежит.) - The kittens were brought. (Котят принесли.)
Также может меняться лицо (на третье) и число (как и в русском, их два) по необходимости.
I read (я читаю) – she reads. (она читает); I was (я был) – we were (мы были).
Существительное: число. Cat (кот) – cats (коты). Падежных окончаний в английском нет.
Остальные части речи в английском языке неизменны по своей форме, если речь не идёт о словообразовании.
Изъявительное наклонение в английском языке - это наглядный тому пример.
Падежные и родовые отношения передаются в основном аналитически, то есть не за счёт изменения окончаний, а с помощью множества служебных слов и контекстуально.
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