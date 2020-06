В русском языке сослагательное наклонение выражается сочетанием глагола в форме прошедшего времени с частицей "бы" и имеет только одну форму, которая может относиться к настоящему, прошедшему или будущему.

Если бы я закончил работу. я смог бы проводить Вас на вокзал сегодня (завтра, вчера).

В английском языке имеются аналитические и синтетические формы сослагательного наклонения. Аналитическая форма - это сочетание глаголов should или would с инфинитивом (Indefinite Infinitive или Perfect Infinitive).

He demanded that the car should be repaired. Он потребовал, чтобы машина была отремонтирована.

He would come. Он бы пришёл.

He would have come then. Он бы пришёл тогда.

Глагол to be имеет формы be и were для всех лиц при выражении предположения, желания или возможности, относящихся к настоящему и будущему временам.

If I were …. . Если бы я был … .

В современном английском языке имеются также синтетические формы сослагательного наклонения.

Для всех других глаголов в этом случае используются формы Past Indefinite.

If you came earlier, you should speak to him. Если бы вы пришли раньше, вы бы поговорили с ним.