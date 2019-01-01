Для выражения действия, завершившегося к моменту речи. Время действия не указывается, важен сам факт совершения действия к настоящему моменту или его результат.

She has read this book. Она прочитала эту книгу. (Действие завершено к моменту речи.)

В этом значении Present Perfect часто употребляется с наречиями just - только что, already - уже, yet - ещё, lately - недавно, of late - в последнее время, recently - недавно.