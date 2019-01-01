The Present Perfect Tense
Present Perfect - образование, употребление
Present Perfect - образование, употребление
Употребление
Для выражения действия, завершившегося к моменту речи. Время действия не указывается, важен сам факт совершения действия к настоящему моменту или его результат.
She has read this book. Она прочитала эту книгу. (Действие завершено к моменту речи.)
В этом значении Present Perfect часто употребляется с наречиями just - только что, already - уже, yet - ещё, lately - недавно, of late - в последнее время, recently - недавно.
The mail has just come. Почта только что пришла.
He has seen many films lately. В последнее время он посмотрел много фильмов.
Для выражения действия, которое завершилось, но тот период, в котором оно происходило, ещё продолжается и может быть обозначен обстоятельствами времени today - сегодня, this week - на этой неделе, this month - в этом месяце, this century - в нашем веке и др.
I have written a letter this morning. Я написал письмо сегодня утром.
Для выражения действия, которое началось в прошлом и продолжается до настоящего времени.
I have known him all my life. Я знаю его всю жизнь.
I have known him for 2 years. Я знаю его 2 года.
He has not seen his parents since January. Он не видел своих родителей с января.
Present Perfect может употребляться с наречиями always - всегда, often - часто, seldom - редко, ever - когда-нибудь, never - никогда.
She has never been to London. Она никогда не была в Лондоне.
Have you ever been to Moscow? Вы когда-нибудь были в Москве?
Образование
Present Perfect образуется при помощи глагола to have в Present Indefinite и Participle II (Причастия II) смыслового глагола.
|Утвердительная форма
|Отрицательная форма
|Вопросительная форма
|I, we,
you, they
He, she, it
|have seen
has seen
|I, we,
you, they
He, she, it
|have not seen
has not seen
|Have I (we, you, they) seen?
Has he (she, it) seen?
I have = I've
He has = He's
I have not = I haven't
He has not = He hasn't
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