Употребление

  1. Для выражения действия, завершившегося к моменту речи. Время действия не указывается, важен сам факт совершения действия к настоящему моменту или его результат.

    She has read this book. Она прочитала эту книгу. (Действие завершено к моменту речи.)

    В этом значении Present Perfect часто употребляется с наречиями just - только что, already - уже, yet - ещё, lately - недавно, of late - в последнее время, recently - недавно.

    The mail has just come. Почта только что пришла.
    He has seen many films lately. В последнее время он посмотрел много фильмов.

  2. Для выражения действия, которое завершилось, но тот период, в котором оно происходило, ещё продолжается и может быть обозначен обстоятельствами времени today - сегодня, this week - на этой неделе, this month - в этом месяце, this century - в нашем веке и др.

    I have written a letter this morning. Я написал письмо сегодня утром.

  3. Для выражения действия, которое началось в прошлом и продолжается до настоящего времени.

    I have known him all my life. Я знаю его всю жизнь.
    I have known him for 2 years. Я знаю его 2 года.
    He has not seen his parents since January. Он не видел своих родителей с января.

  4. Present Perfect может употребляться с наречиями always - всегда, often - часто, seldom - редко, ever - когда-нибудь, never - никогда.

    She has never been to London. Она никогда не была в Лондоне.
    Have you ever been to Moscow? Вы когда-нибудь были в Москве?

Образование

Present Perfect образуется при помощи глагола to have в Present Indefinite и Participle II (Причастия II) смыслового глагола.

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма
I, we,
you, they
He, she, it		 have seen

has seen		 I, we,
you, they
He, she, it		 have not seen
has not seen		 Have I (we, you, they) seen?

Has he (she, it) seen?

I have = I've
He has = He's
I have not = I haven't
He has not = He hasn't

Назад Далее
Проголосовало 1 чел.

Комментарии (0)

Чтобы оставить свой комментарий пройдите авторизацию на сайте!