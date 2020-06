Употребление

Past Perfect обозначает действие, законченное до определённого момента в прошлом или до начала другого действия в прошлом.

He had finished his work … when I came.

… by 3 o'clock yesterday.

… before she arrived home. Он закончил (уже закончил) свою работу … когда я пришёл.

… вчера к 3-м часам.

… до того, как она приехала домой.

They went home after they had finished their work. Они пошли домой после того, как закончили работу.

Образование

Past Perfect образуется при помощи глагола to have в Past Indefinite и Participle II (Причастие II) смыслового глагола.

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма I had worked I had not worked Had I worked … ?

I had = I'd

I had not = I hadn't