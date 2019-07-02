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Lewis Carroll/Льюис Кэрролл. Перевод: Н. М. Демурова
CHAPTER IX. The Mock Turtle's Story
Глава IX. Повесть Черепахи Квази
`You can't think how glad I am to see you again, you dear old thing!' said the Duchess, as she tucked her arm affectionately into Alice's, and they walked off together.
Alice was very glad to find her in such a pleasant temper, and thought to herself that perhaps it was only the pepper that had made her so savage when they met in the kitchen.
– Ах, милая, ты и представить себе не можешь, как я рада тебя видеть, – нежно сказала Герцогиня, взяла Алису под руку и повела в сторону. Алиса приятно удивилась, увидев Герцогиню в столь отличном расположении духа, и подумала, что это, должно быть, от перца она была такой вспыльчивой.
You can't think... – Вы и представить себе не можете…
You can't think how glad (pleased) I am to see you! – фраза-клише: Вы даже представить себе не можете, как я рад вас видеть!
dear old thing
В предыдущих главах мы уже встречались с подобными словосочетаниями: the poor little thing – бедняжка, the little thing – малышка. В переводе словосочетания нужно объединить значения «дорогой» и «старый». Какие варианты предложили переводчики?
В. Набоков: моя милая деточка
Б. Заходер: моя душечка-дорогушечка
А. Щербаков: А, моя старая знакомая!
А. Кононенко: Голубушка…
Н. Старилов: старушка
Ю. Нестеренко: душенька
tuck into – вложить, спрятать, поместить
Our daughter often tucks her toys into her bed. – Наша дочка часто прячет свои игрушки в постель.
tuck smb’s arm into smb’s (arm) – взять кого-либо под руку
She tucked his arm into mine. – Она взяла меня под руку.
affectionately (affectionate (любящий, нежный) + -ly (суффикс наречия)) – нежно
walk off – уходить
…and they walked off together… – буквально: …и они ушли вместе
savage – дикий, необузданный, злой, разгневанный, беспощадный
a savage dog – злая (опасная) собака
Beware savage dog! – Остерегайтесь злой собаки! (Аналог нашей надписи «Осторожно! Злая собака!)
…it was only the pepper that had made her so savage when they met in the kitchen… – буквально: …это был всего лишь перец, сделавший ее такой разгневанной, когда они встретились на кухне…
`When I'M a Duchess,' she said to herself, (not in a very hopeful tone though), `I won't have any pepper in my kitchen AT ALL. Soup does very well without – Maybe it's always pepper that makes people hot-tempered,' she went on, very much pleased at having found out a new kind of rule, `and vinegar that makes them sour – and camomile that makes them bitter – and – and barley-sugar and such things that make children sweet-tempered. I only wish people knew that: then they wouldn't be so stingy about it, you know – '
– Когда я буду Герцогиней, – сказала она про себя (без особой, правда надежды), – у меня в кухне совсем не будет перца. Суп и без него вкусный! От перца, верно, и начинают всем перечить... Алиса очень обрадовалась, что открыла новое правило.
– От уксуса – куксятся, – продолжала она задумчиво, – от горчицы – огорчаются, от лука – лукавят, от вина – винятся, а от сдобы – добреют. Как жалко, что никто об этом не знает... Все было бы так просто. Ели бы сдобу – и добрели!
hot-tempered – вспыльчивый (буквально: «горяче-характерный, «остро-характерный»)
Связывая понятия «перец» и «hot-tempered», Л. Кэрролл подчеркивает единство значений слова hot: «горячий» и «острый, пикантный».
…it's always pepper that makes people hot-tempered… – Буквально: …всегда именно перец делает людей «горяче-характерными».
Н. М. Демурова усиливает языковую игру Л. Кэрролла в этом фрагменте. Буквальный перевод рассуждений Алисы таков:
...vinegar that makes them sour… – уксус, который делает их кислыми
…camomile that makes them bitter… – ромашка, которая делает их горькими…
К осмыслению «внутреннего» смысла слова Алиса прибегает в последнем предположении:
…barley-sugar and such things that make children sweet-tempered… – леденцы и прочие штуки, которые делают детей паиньками («сладко-характерными»). Ср. перевод А. Щербакова: «…а от сахара и конфет дети становятся такими, что все им говорят: «Ах вы мои сладкие!»
stingy – скупой, жадный
She is a bit stingy. – Она немного скупа. (Она жадновата).
I only wish people knew that: then they wouldn’t be so stingy about it, you know – Буквально: Я бы только хотела, чтобы люди знали об этом: тогда бы они не были такими жадными (им не было бы не жалко этого), знаете ли…
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Ах, если б люди знали эту последнюю истину! Они стали бы щедрее в этом отношении...
Б. Заходер: Вот хорошо бы все это узнали, тогда бы не ворчали на них из-за них [конфет. – Т. У.], а наоборот, сами...
А. Щербаков: Вот знали бы об этом взрослые, так не жадничали бы.
А. Кононенко: Если б взрослые знали это, то не скупились бы на сладкое...
Н. Старилов: Ах, если бы взрослые это знали, они бы завалили нас конфетами...
Ю. Нестеренко: Хорошо бы взрослые знали это; тогда они не были бы так скупы на сей счет, уж наверное...
She had quite forgotten the Duchess by this time, and was a little startled when she heard her voice close to her ear. `You're thinking about something, my dear, and that makes you forget to talk. I can't tell you just now what the moral of that is, but I shall remember it in a bit.'
`Perhaps it hasn't one,' Alice ventured to remark.
`Tut, tut, child!' said the Duchess. `Everything's got a moral, if only you can find it.' And she squeezed herself up closer to Alice's side as she spoke.
Она совсем забыла о Герцогине и вздрогнула, когда та сказала ей прямо в ухо:
– Ты о чем-то задумалась, милочка, и не говоришь ни слова. А мораль отсюда такова... Нет, что-то не соображу! Ничего, потом вспомню...
– А, может, здесь и нет никакой морали, – заметила Алиса.
– Как это нет! – возразила Герцогиня. – Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти! И с этими словами она прижалась к Алисе.
startle – вздрагивать
…when she heard her voice close to her ear… – буквально: …когда она услышала ее голос близко от своего уха (прямо у своего уха)…
…and that makes you forget to talk… – буквально: …и это заставляет тебя забывать говорить… (забыть о том, что нужно говорить)
…the moral of that is.. – Мораль отсюда такова… – Л. Кэрролл пародирует «поучающую» педагогику, навязывающую детям «мораль», извлекаемую из всего, чего можно и нельзя.
Alice ventured to remark… – буквально: Рискнула заметить Алиса...
Tut! – звукоподражательное слово, имитирующее звук, производимый кончиком языка, когда кто-либо выражает неудовольствие или, наоборот, восхищение (цокающий звук). (Слово tut настолько же условно и настолько же далеко от звука, насколько условно и далеко русское «угу» от звука, выражающего согласие.) Так как в русском языке нет подобной ономатопеи (звукоподражания), передача смысла представляет собой особенную задачу при переводе. Ср. варианты:
Tut, tut, child!
В. Набоков: Стой, стой, деточка!
Б. Заходер: Что ты, что ты, деточка…
А. Щербаков: Полно, дитя!
А. Кононенко: Что ты, что ты, деточка!
Н. Старилов: Что ты, детка…
Ю. Нестеренко: Что ты, дитя!
squeeze – прижиматься
Alice did not much like keeping so close to her: first, because the Duchess was VERY ugly; and secondly, because she was exactly the right height to rest her chin upon Alice's shoulder, and it was an uncomfortably sharp chin. However, she did not like to be rude, so she bore it as well as she could.
Алисе это совсем не понравилось: во-первых, Герцогиня была такой безобразной, а, во-вторых, подбородок ее приходился как раз на уровне Алисиного плеча, и подбородок этот был очень острый. Но делать было нечего – не могла же Алиса попросить Герцогиню отодвинуться!
Alice did not much like... – буквально: Алисе не совсем понравилось…
rest upon – класть, помещать, опираться
…she was exactly the right height to rest her chin upon Alice's shoulder… – буквально: …она была как раз такой высоты (такого роста), чтобы положить свой подбородок (опереться своим подбородком) на (в) Алисино плечо…
…she did not like to be rude… – буквально: …ей не хотелось быть грубой…
bear (bore, bore) – нести, выдерживать
to bear food – нести еду
to bear a load – нести груз
to bear the pain – терпеть боль
В русском языке эти значения («нести» и «терпеть») также пересекаются: например, в словах переносить, выдерживать и выражении «нести свой крест».
… she bore it as well as she could…
В этом предложении Л. Кэрролл снова обыгрывает многозначность, совмещая значения слова bear – «нести» и «терпеть». Предложение может быть понято и как «она несла его (подбородок, который на нее положили) как могла», и как «она терпела это (неприятные ощущения) как могла».
`The game's going on rather better now,' she said, by way of keeping up the conversation a little.
`'Tis so,' said the Duchess: `and the moral of that is – "Oh, 'tis love, 'tis love, that makes the world go round!"'
`Somebody said,' Alice whispered, `that it's done by everybody minding their own business!'
– Игра, кажется, пошла веселее, – заметила она, чтобы как-то поддержать разговор.
– Я совершенно с тобой согласна, – сказала Герцогиня. – А мораль отсюда такова: «Любовь, любовь, ты движешь миром...»
– А мне казалось, кто-то говорил, будто самое главное – не соваться в чужие дела, – шепнула Алиса.
by way of – здесь: с целью, ради, чтобы, во имя
He did it by way of helping me. – Он сделал это, чтобы помочь мне.
keep up – поддерживать, продолжать, соблюдать
keep up the conversation – поддерживать беседу (разговор)
keep up a correspondence – поддерживать переписку
Keep it up! – Продолжай!
Why do they keep up all these strange traditions? – Почему они соблюдают все эти странные традиции?
'Tis so = It is so
Oh, 'tis love, 'tis love, that makes the world go round! – Буквально: Любовь, любовь заставляет мир вращаться.
(Вероятно, это перевод популярной в свое время французской песенки:
C'est l'amour, l'amour, l'amour,
Qui fait le monde
A la ronde.
C'est l'amour, l'amour, l'amour
Qui fait le monde
A son tour.)
Кэрролл продолжает пародировать педагогов-«морализаторов». Герцогиня подбирает «мораль» уже не по смыслу, а по созвучию со сказанным: только что ею было произнесено «’tis», как немедленно нашлась «мораль», начинающаяся с этих же слов.
mind smb.’s own business – буквально: думать о своем деле
Mind your own business! – Не твое дело!
`Somebody said,' Alice whispered, `that it's done by everybody minding their own business!' – буквально: Кто-то сказал, – прошептала Алиса, – что это делается каждым, кто занимается своим делом (не сует нос в чужие дела).
Ср. варианты перевода последних реплик Герцогини и Алисы:
– Oh, 'tis love, 'tis love, that makes the world go round!
– Somebody said, that it's done by everybody minding their own business!
В. Набоков:
– …любовь, любовь, одна ты вертишь миром!
– Кто-то говорил, – ехидно шепнула Аня, – что мир вертится тогда, когда каждый держится своего дела.
Б. Заходер:
– И вот на чем вертится свет!
– Недавно кто-то говорил, свет вертится оттого, что некоторые люди не суют нос в чужие дела.
А. Щербаков:
– Любовь, любовь, ты вертишь всем!
– А кто-то говорил, – прошептала Алиса, – что все завертелось бы, только держись, если все начнут думать, что делают.
А. Кононенко:
– Любовь, ты зла! Из-за тебя тонули даже корабли!
– А кто-то говорил, что это из-за необдуманных поступков!
Н. Старилов:
– О, любовь, любовь! Вот что движет миром!
– Кто-то сказал, что каждый должен заниматься своим делом.
Ю. Нестеренко:
– Любовь, любовь вращает этот мир!
– А кто-то говорил, что это делают те, кто не лезут не в свое дело!
`Ah, well! It means much the same thing,' said the Duchess, digging her sharp little chin into Alice's shoulder as she added, `and the moral of THAT is – "Take care of the sense, and the sounds will take care of themselves."'
`How fond she is of finding morals in things!' Alice thought to herself.
`I dare say you're wondering why I don't put my arm round your waist,' the Duchess said after a pause: `the reason is, that I'm doubtful about the temper of your flamingo. Shall I try the experiment?'
– Так это одно и то же, – промолвила Герцогиня, вонзая подбородок в Алисино плечо. – А мораль отсюда такова: думай о смысле, а слова придут сами!
– Как она любит всюду находить мораль, – подумала Алиса.
– Ты, конечно, удивляешься, – сказала Герцогиня, – почему я не обниму тебя за талию. Сказать по правде, я не совсем уверена в твоем фламинго. Или все же рискнуть?
dig into – закапывать, вонзать
…digging her sharp little chin into Alice's shoulder… – Буквально: …закапывая свой острый маленький подбородок в Алисино плечо. Ср. варианты перевода:
В. Набоков: …вдавливая свой остренький подбородок Ане в плечо…
Б. Заходер: …поглубже вонзив свой подбородочек в Алисино плечо…
А. Щербаков: …втыкая подбородок в Алисино плечо…
А. Кононенко: …сильнее вдавливая свой маленький острый подбородок Алисе в плечо…
Н. Старилов: ...закапывая свой подбородок в Алисино плечо…
Ю. Нестеренко: …все глубже вонзая подбородок в алисино плечо…
Take care of the sense, and the sounds will take care of themselves. – Буквально: Заботься о смысле, а звуки позаботятся сами о себе. Герцогиня переиначивает известную английскую пословицу «Take care of the pence and the pounds will take care of themselves» – «Заботься о пенсе, а фунты позаботятся о себе сами» (т. е. «Думай о мелочах, и большие дела будут делаться сами (складываться из мелочей)».)
Ср. варианты перевода морали Герцогини:
В. Набоков: …слова есть – значенье темно иль ничтожно…
Б. Заходер: Не смеши языком, смеши делом! (Комментарий Б. Заходера в тексте: «??? Герцогиня немного ошиблась: по-настоящему эта пословица звучит так: «Не спеши языком, спеши делом!» Автор тоже немного ошибся – с его стороны неосторожно помещать тут такие пословицы!»)
А. Щербаков: Думай, что делаешь, – сделаешь, что думаешь.
А. Кононенко: Смысл слово бережет.
Н. Старилов: Заботься о смысле, а слова сами о себе позаботятся.
Ю. Нестеренко: Заботься о песне, а ноты придут сами.
`HE might bite,' Alice cautiously replied, not feeling at all anxious to have the experiment tried.
`Very true,' said the Duchess: `flamingoes and mustard both bite. And the moral of that is – "Birds of a feather flock together."'
`Only mustard isn't a bird,' Alice remarked.
`Right, as usual,' said the Duchess: `what a clear way you have of putting things!'
– Он может и укусить, – сказала благоразумная Алиса, которой совсем не хотелось, чтобы Герцогиня ее обнимала.
– Совершенно верно, – согласилась Герцогиня. – Фламинго кусаются не хуже горчицы. А мораль отсюда такова: это птицы одного полета!
– Только горчица совсем не птица, – заметила Алиса.
– Ты, как всегда, совершенно права, – сказала Герцогиня. – Какая ясность мысли!
bite – кусаться, щипать, жечь (об острой приправе)
…flamingoes and mustard both bite. Л. Кэрролл снова обыгрывает многозначность.
А. Щербаков создает псевдо-пословицу и обыгрывает многозначность слова «острый»: «Остер клюв у птицы и вкус у горчицы», ту же попытку, но с выражением «ударить в нос», предпринимает и Н. Старилов: «Фламинго и горчица ударяют в нос».
Birds of a feather flock together (посл.) – Буквально: Птицы одного оперения собираются вместе. (Выражение близко таким русским пословицам, как «Рыбак рыбака видит издалека», «Масть к масти подбирается».)
Ср. варианты перевода этой пословицы в тексте книги:
В. Набоков: …у всякой пташки свои замашки…
Б. Заходер: Видно птицу по полету.
А. Щербаков: Птички, в стайку собирайтесь!
А. Кононенко: От жизни собачей птица бывает кусачей.
Н. Старилов: Рыбак рыбака видит издалека.
Ю. Нестеренко: Видно птицу по полету.
put – здесь: выражать
thing – здесь: мысль, идея
put things – здесь: выражать мысли, идеи
way of putting things – способ (путь) выражения мыслей
…what a clear way you have of putting things! – Буквально: Какой у тебя ясный путь выражения мысли.
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Как ясно ты умеешь излагать мысли!
Б. Заходер: И как ты, душечка, во всем так хорошо разбираешься!
А. Щербаков: Как вы четко выражаете свои мысли!
А. Кононенко: Как ясно ты изъясняешься!
Н. Старилов: Какой у вас ясный ум!
Ю. Нестеренко: …как ты ясно расставляешь все по местам!
`It's a mineral, I THINK,' said Alice.
`Of course it is,' said the Duchess, who seemed ready to agree to everything that Alice said; `there's a large mustard-mine near here. And the moral of that is – "The more there is of mine, the less there is of yours."'
`Oh, I know!' exclaimed Alice, who had not attended to this last remark, `it's a vegetable. It doesn't look like one, but it is.'
– Кажется, горчица – минерал, – продолжала Алиса задумчиво.
– Конечно, минерал, – подтвердила Герцогиня. Она готова была соглашаться со всем, что скажет Алиса. – Минерал огромной взрывчатой силы. Из нее делают мины и закладывают при подкопах... А мораль отсюда такова: хорошая мина при плохой игре – самое главное!
– Вспомнила, – сказала вдруг Алиса, пропустившая мимо ушей последние слова Герцогини. – Горчица это овощ. Правда, на овощ она не похожа – и все-таки это овощ!
mine – шахта, рудник, залежь; мина
Автор снова обыгрывает многозначность, и в речи Герцогини снова путаются понятия:
…there's a large mustard-mine near here. – Буквально: …Здесь неподалеку большая горчичная шахта (большая горчичная бомба). В переводе Н. М. Демуровой также смешиваются понятия («минерал» и «мина»).
of mine – мой, принадлежащий мне
Высказываниями Герцогини все больше руководят случайные фонетические ассоциации. Как видим, в ее речи вдруг всплывает омоним только что сказанного слова «mine», это почти повторяет ситуацию с «’tis».
The more there is of mine, the less there is of yours… – Буквально: Чем больше у меня, тем меньше у тебя.
«Мораль» Герцогини фонетически привязана к ее предыдущей фразе. Любопытно посмотреть, как задача случайной фонетической «привязки» реплик друг к другу решается разными переводчиками:
В. Набоков: Тут недалеко производятся горчичные раскопки. И мораль этого: не копайся!
Б. Заходер: Тут неподалеку что-то минировали горчичными минами, совсем на днях. А отсюда мораль: «Чему быть – того не миновать!»
А. Щербаков: Ее добывают в копях неподалеку от этих мест. И мораль отсюда такова: «Копь не копье, мое не твое!»
А. Кононенко: Как раз здесь поблизости ведутся обширные разработки горчичных залежей. И мораль сего: Работа – не волк, в лесу не лежит.
Н. Старилов: Тут совсем рядом есть горчичная шахта! А мораль тут вот в чем: «Чем больше у меня, тем меньше у тебя».
Ю. Нестеренко: …тут рядом большая горчичная шахта, ее взрывали минами. А отсюда мораль – «у меня прибудет, у тебя убудет».
`I quite agree with you,' said the Duchess; `and the moral of that is – "Be what you would seem to be" – or if you'd like it put more simply – "Never imagine yourself not to be otherwise than what it might appear to others that what you were or might have been was not otherwise than what you had been would have appeared to them to be otherwise."'
`I think I should understand that better,' Alice said very politely, `if I had it written down: but I can't quite follow it as you say it.'
– Я совершенно с тобой согласна, – сказала Герцогиня. – А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
– Мне кажется, я бы лучше поняла, – учтиво проговорила Алиса, – если б я могла это записать. А так я не очень разобралась.
Be what you would seem to be. – Буквально: Будь таким, каким бы ты хотел казаться.
…but I can't quite follow it as you say it. – буквально: … но я не могу следовать за этим, когда Вы говорите это. Ср. варианты перевода:
В. Набоков: А так я не совсем услежу за смыслом ваших слов.
Б. Заходер: …а так я как-то не уследила за вами.
А. Щербаков: А когда вы это говорите, я совершенно не успеваю следить за смыслом.
А. Кононенко: А так я не успеваю следить за вашими словами.
Н. Старилов: …а так мне очень трудно уследить за полетом ваших мыслей.
Ю. Нестеренко: …а так я не совсем уследила за вами, когда вы говорили.
`That's nothing to what I could say if I chose,' the Duchess replied, in a pleased tone.
`Pray don't trouble yourself to say it any longer than that,' said Alice.
`Oh, don't talk about trouble!' said the Duchess. `I make you a present of everything I've said as yet.'
`A cheap sort of present!' thought Alice. `I'm glad they don't give birthday presents like that!' But she did not venture to say it out loud.
`Thinking again?' the Duchess asked, with another dig of her sharp little chin.
`I've a right to think' said Alice sharply, for she was beginning to feel a little worried.
– Это все чепуха по сравнению с тем, что я могла бы сказать, если бы захотела, – ответила польщенная Герцогиня.
– Пожалуйста, не беспокойтесь, – сказала Алиса.
– Ну что ты, разве это беспокойство, – возразила Герцогиня. – Дарю тебе все, что успела сказать.
– Пустяковый подарок, – подумала про себя Алиса. – Хорошо, что на дни рождения таких не дарят!
Однако вслух она этого сказать не рискнула.
– Опять о чем-то думаешь? – спросила Герцогиня и снова вонзила свой подбородок в Алисино плечо.
– А почему бы мне и не думать? – отвечала Алиса. Ей было как-то не по себе.
pray – просить, умолять
Pray don't trouble yourself to say it any longer than that. – Буквально: Умоляю Вас, не утруждайте себя тем, чтобы сказать это длиннее, чем так.
as yet – до сих пор, к настоящему моменту, в течение всего предыдущего времени
A cheap sort of present! – Буквально: Дешевый вид подарка! (Дешевый подарок!) Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Однако, подарок!
Б. Заходер: Хорошенький подарочек, большое спасибо!
А. Щербаков: Недорогой подарок!
А. Кононенко: Ничего себе подарочек!
Н. Старилов: Не слишком дорогой подарок!
Ю. Нестеренко: Дешевенький подарок!
`Just about as much right,' said the Duchess, `as pigs have to fly; and the m – '
But here, to Alice's great surprise, the Duchess's voice died away, even in the middle of her favourite word `moral,' and the arm that was linked into hers began to tremble. Alice looked up, and there stood the Queen in front of them, with her arms folded, frowning like a thunderstorm.
– А почему бы свинье не летать? – сказала Герцогиня. – А мораль... Тут, к великому удивлению Алисы, Герцогиня умолкла и задрожала. Алиса подняла глаза и увидела, что перед ними, скрестив на груди руки и грозно нахмурившись, стоит Королева.
die – умирать
die away – стихать, замирать (о звуке)
The sound of their footsteps died away. – Звук их шагов стих.
…the Duchess's voice died away… – буквально: …голос Герцогини замер…
…even in the middle of her favourite word «moral»… – буквально: …как раз на середине ее любимого слова «мораль»…
tremble – дрожать, трепетать, трястись
…and the arm that was linked into hers began to tremble… – буквально: …и рука, которая была переплетена с ее рукой, начала дрожать…
fold one's arms – скрестить руки на груди
frown – хмуриться
…there stood the Queen in front of them, with her arms folded, frowning like a thunderstorm. – Буквально: …перед ними стоит Королева со скрещенными на груди руками, нахмурившись, как гроза. Ср. варианты переводов:
В. Набоков: …перед ними стояла Королева и, скрестив руки, насупилась, как грозовая туча.
Б. Заходер: Прямо перед ними, скрестив руки на груди, стояла Червонная Королева, хмурая и зловещая, как грозовая туча.
А. Щербаков: …перед ними стояла Королева, скрестив руки на груди, гневная, как грозовая туча.
А. Кононенко: Она стояла, преграждая им путь, скрестив руки на груди и хмуря брови, словно тучи.
Н. Старилов: Королеву, стоявшую со сложенными на груди руками и смотревшую мрачнее тучи.
Ю. Нестеренко: Перед ними, скрестив на груди руки, стояла Королева, хмурая, как грозовая туча.
`A fine day, your Majesty!' the Duchess began in a low, weak voice.
`Now, I give you fair warning,' shouted the Queen, stamping on the ground as she spoke; `either you or your head must be off, and that in about half no time! Take your choice!'
The Duchess took her choice, and was gone in a moment.
– Прекрасная погода, Ваше Величество, – слабо прошептала Герцогиня.
– Я тебя честно предупреждаю, – закричала Королева и топнула ногой. – Либо мы лишимся твоего общества, либо ты лишишься головы. Решай сейчас же – нет, в два раза быстрее! Герцогиня решила и тотчас исчезла.
fair – честный, справедливый
warning – предупреждение
I give you fair warning. – Буквально: Я даю тебе честное предупреждение.
stamp – топать
in no time
Ср.: in five minutes – через пять минут, in one minute – через одну минуту, in no time – через «ноль времени», то есть чрезвычайно быстро, сию секунду.
in half no time – буквально: в половину отсутствия времени, то есть еще быстрее, чем in no time
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: сию минуту
Б. Заходер: …и не сию минуту, а в сто раз быстрее!
А. Щербаков: В два – нет, в один счет!
А. Кононенко: Причем немедленно!
Н. Старилов: …и без промедленья!
Ю. Нестеренко: …и немедленно, нет, вдвое быстрее!
`Let's go on with the game,' the Queen said to Alice; and Alice was too much frightened to say a word, but slowly followed her back to the croquet-ground.
The other guests had taken advantage of the Queen's absence, and were resting in the shade: however, the moment they saw her, they hurried back to the game, the Queen merely remarking that a moment's delay would cost them their lives.
– Вернемся к нашей игре, – сказала Алисе Королева. Алиса так была напугана, что, не говоря ни слова, побрела за ней следом к площадке. Гости между тем воспользовались отсутствием Королевы и отдыхали в тени; однако, увидев, что Королева возвращается, они поспешили к своим местам. А Королева, подойдя, просто объявила, что минута промедления будет стоить им всем жизни.
say a word – вымолвить слово, сказать слово (в свою защиту, против), возразить
Alice was too much frightened to say a word… – Буквально: Алиса была слишком напугана, чтобы возражать.
followed her back to the croquet-ground:
followed her (последовала за ней) + back (назад) + to the croquet-ground (на крокетную площадку) – пошла за ней обратно на крокетную площадку
take advantage – воспользоваться преимуществом
All the time they were playing the Queen never left off quarrelling with the other players, and shouting `Off with his head!' or `Off with her head!' Those whom she sentenced were taken into custody by the soldiers, who of course had to leave off being arches to do this, so that by the end of half an hour or so there were no arches left, and all the players, except the King, the Queen, and Alice, were in custody and under sentence of execution.
Пока шла игра, Королева беспрестанно ссорилась с игроками и кричала:
– Отрубить ему голову! Голову ей с плеч! Солдаты вставали с земли и брали несчастных под стражу. Воротцев в результате становилось все меньше и меньше. Не прошло и получаса, как их и вовсе не осталось, а все игроки с трепетом ждали казни.
leave off – переставать делать что-либо, бросать
…never left off quarrelling… – Буквально: …никогда (ни на минуту) не переставала ссориться.
custody – опека, защита, охрана, заключение (тюремное), взятие под стражу
take into custody – арестовать, взять под стражу
В русском языке до некоторых пор бытовали слова кустод, кустодий – «сторож», «охранник» [< лат. custos (custodis) сторож, страж] (ср. с широко известной фамилией Кустодиев). Сейчас эти слова употребляются как религиозные термины («Кустод (главный настоятель) Святой Земли»).
…who of course had to leave off being arches to do this… – буквально: …кому, конечно, приходилось переставать быть воротцами, чтобы делать это…
Then the Queen left off, quite out of breath, and said to Alice, `Have you seen the Mock Turtle yet?'
`No,' said Alice. `I don't even know what a Mock Turtle is.'
`It's the thing Mock Turtle Soup is made from,' said the Queen.
`I never saw one, or heard of one,' said Alice.
`Come on, then,' said the Queen, `and he shall tell you his history,'
As they walked off together, Alice heard the King say in a low voice, to the company generally, `You are all pardoned.' `Come, THAT'S a good thing!' she said to herself, for she had felt quite unhappy at the number of executions the Queen had ordered.
Наконец, Королева бросила игру и, переводя дыхание, спросила Алису:
– А видела ты Черепаху Квази?
– Нет, – сказала Алиса. – Я даже не знаю, кто это такой.
– Как же, – сказала Королева. – Это то, из чего делают квази-черепаший суп,
– Никогда не видала и не слыхала, – сказала Алиса.
– Тогда пошли, – сказала Королева. – Он сам тебе все расскажет.
И они пошли. Уходя, Алиса услышала, как Король тихо сказал, обращаясь к гостям:
– Мы всех вас прощаем!
– Вот хорошо! – обрадовалась Алиса. – (Она очень горевала, думая о назначенных казнях).
out of breath – буквально: «вне дыхания», то есть «тяжело дыша», «запыхаясь», «задыхаясь»
It's the thing Mock Turtle Soup is made from…
В оригинале и в переводе Н. М. Демуровой имя персонажа легко мотивируется, объясняется. Любопытно, как объясняется имя в других переводах.
В. Набоков: (Чепупаха) Это то существо, из которого варится поддельный черепаховый суп.
Б. Заходер: (Рыбный Деликатес) Из него готовят рыбацкую уху и многое другое.
А. Щербаков: (Черепаха-Телячьи-Ножки) Из него делают черепаховый суп.
А. Кононенко: (Минтакраб) Да это тот, из кого делают крабовые палочки и варят суп.
Н. Старилов: (Мнимая Черепаха) Это то из чего делают мнимочерепаховый суп.
Ю. Нестеренко: (Якобы Черепаха) Это то, из чего варят якобы черепаховый суп.
They very soon came upon a Gryphon, lying fast asleep in the sun. (IF you don't know what a Gryphon is, look at the picture.) `Up, lazy thing!' said the Queen, `and take this young lady to see the Mock Turtle, and to hear his history. I must go back and see after some executions I have ordered'; and she walked off, leaving Alice alone with the Gryphon. Alice did not quite like the look of the creature, but on the whole she thought it would be quite as safe to stay with it as to go after that savage Queen: so she waited.
Вскоре они увидели Грифона, крепко спящего на солнцепеке. (Если ты не знаешь, как выглядит Грифон, посмотри на картинку).
– Вставай, бездельник, – сказала Королева, – отведи эту барышню к Черепахе Квази. Пусть расскажет ей свою историю. А мне надо возвращаться: я там приказала кое-кого казнить, надо присмотреть, чтобы все было как следует. И она ушла, оставив Алису с Грифоном. Алисе он не внушил особого доверия, но, подумав, что с ним, верно, все же спокойнее, чем с Королевой, она осталась.
lazy thing – тот, кто ленивый, лентяй
Up, lazy thing! – Буквально: Вставай, лентяй!
Удивительно, насколько по-разному можно перевести эту простую реплику и насколько разными могут предстать произносящие ее персонажи разных переводов:
В. Набоков: Встать, лежебока!
Б. Заходер: Вставай, ленивая тварь.
А. Щербаков: Проснись, лентяй!
А. Кононенко: Вставай, лежебока.
Н. Старилов: Встать, лентяй!
Ю. Нестеренко: Вставай, бездельник!
…and take this young lady to see the Mock Turtle, and to hear his history. – Буквально: …и отведи эту юную леди увидеть Фальшивую Черепаху и послушать ее (в оригинале – его) историю.
Эта фраза также интересна тем, какое стилистическое решение принимает каждый переводчик и как каждый из них «рисует» Королеву, передавая тон ее приказа:
В. Набоков: Изволь проводить барышню к Чепупахе, и пусть та расскажет ей свою повесть.
Б. Заходер: …и отведи юную леди к Деликатесу! Пусть он ей расскажет свою историю.
А. Щербаков: Отведи эту юную леди к Черепахе-Телячьи-Ножки. Пусть она на него посмотрит и послушает его историю.
А. Кононенко: Проводи эту девочку к Минтакрабу, пусть послушает его историю.
Н. Старилов: Отведите эту молодую даму к Мнимой Черепахе, пусть она услышит ее историю.
Ю. Нестеренко: И отведи эту юную леди повидать Якобы Черепаху и послушать его историю.
I must go back and see after some executions I have ordered. – Буквально: Я должна возвратиться и посмотреть за казнями, которые я отдала приказание исполнить.
Обратимся снова к различиям в переводах этой реплики: в каждом переводе мы видим совершенно разных Королев:
В. Набоков: Я должна вернуться, чтобы присутствовать при нескольких казнях, которые я приказала привести в исполнение немедленно.
Б. Заходер: А мне надо вернуться и присмотреть за домашними делами. Я там распорядилась кое-кого казнить.
А. Щербаков: А я должна вернуться. Я там казни назначила, так надо приглядеть.
А. Кононенко: А мне нужно вернуться посмотреть ряд казней, назначенных мною на сегодня.
Н. Старилов: А я должна вернуться и проследить за казнями.
Ю. Нестеренко: А мне нужно вернуться и присмотреть за кое-какими казнями, которые я назначила.
The Gryphon sat up and rubbed its eyes: then it watched the Queen till she was out of sight: then it chuckled. `What fun!' said the Gryphon, half to itself, half to Alice.
`What IS the fun?' said Alice.
`Why, SHE,' said the Gryphon. `It's all her fancy, that: they never executes nobody, you know. Come on!'
`Everybody says "come on!" here,' thought Alice, as she went slowly after it: `I never was so ordered about in all my life, never!'
– Смех – да и только! – пробормотал он не то про себя, не то обращаясь к Алисе.
– Смех? – переспросила Алиса растерянно.
– Ну да, – ответил Грифон. – Все это выдумки. Казнить! Скажет тоже! У них такого отродясь не было. Ладно, пошли!
– Все здесь только и говорят, что ``пошли!'' – подумала Алиса, покорно плетясь за Грифоном. – Никогда в жизни еще мною так не помыкали!
The Gryphon sat up and rubbed its eyes: then it watched the Queen till she was out of sight: then it chuckled. – Буквально: Грифон сел и потер глаза, затем он смотрел на Королеву, пока она не скрылась из вида, затем он хихикнул…
…never executes nobody…
Речь Грифона аграмматична и полна просторечных конструкций. Так, обратите внимание, что в этой фразе – двойное отрицание, недопустимое в литературном английском языке.
What fun! – Буквально: Какое веселье! Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Умора!
Б. Заходер: Комедия!
А. Щербаков: Потеха!
А. Кононенко: Смехота!
Н. Старилов: Вот потеха!
Ю. Нестеренко: Вот потеха!
…half to itself, half to Alice… – Буквально: …наполовину себе, наполовину Алисе…
order about – командовать
I never was so ordered about in all my life, never! – Буквально: Мной никогда так не командовали, никогда!
Ср. варианты перевода этой, казалось бы, прозрачной и стилистически неприметной фразы: в разных переводах ее говорят разные девочки:
В. Набоков: Никогда меня так не туркали, никогда!
Б. Заходер: Все кому не лень командуют! Прямо загоняли меня тут.
А. Щербаков: В жизни мной столько не командовали!
А. Кононенко: …всю мою жизнь, никогда раньше мною так не понукали! Никогда!
Н. Старилов: Мне за всю мою жизнь столько не приказывали!
Ю. Нестеренко: Никогда в жизни мною еще так не командовали, никогда!
They had not gone far before they saw the Mock Turtle in the distance, sitting sad and lonely on a little ledge of rock, and, as they came nearer, Alice could hear him sighing as if his heart would break. She pitied him deeply. `What is his sorrow?' she asked the Gryphon, and the Gryphon answered, very nearly in the same words as before, `It's all his fancy, that: he hasn't got no sorrow, you know. Come on!'
Пройдя совсем немного, они увидели вдалеке Черепаху Квази; он лежал на скалистом уступе и вздыхал с такой тоской, словно сердце у него разрывалось. Алиса от души пожалела его.
– Почему он так грустит? – спросила она Грифона. И он ответил ей почти теми же словами:
– Все это выдумки. Грустит! Скажешь тоже! Не о чем ему грустить. Ладно, пошли!
… sitting sad and lonely… – Буквально: …сидящего грустно и одиноко…
ledge – выступ
rock – скала, утес
She pitied him deeply. – Буквально: Она пожалела его глубоко.
sorrow – горе, скорбь, печаль
What is his sorrow? – Буквально: Какое у него горе? В чем его печаль?
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Какая у нее печаль?
Б. Заходер: У него какое-то большое горе? Кто его обидел?
А. Щербаков: Почему он так вздыхает?
А. Кононенко: О чем он горюет?
Н. Старилов: О чем она так горюет?
Ю. Нестеренко: Что у него за горе?
fancy – иллюзия, воображение, галлюцинация
…hasn’t got no sorrow… – снова конструкция с двойным отрицанием
It's all his fancy, that: he hasn't got no sorrow, you know. – Буквально: Это все его воображение. У него нет никакого горя, знаете ли. Ср. варианты переводов. Слова Грифона в каждом переводе задают тон дальнейшей беседе, а в речи персонажей переводов А. Щербакова и Ю. Нестеренко есть очевидные приметы простонародного стиля: «нету», «понимашь»:
В. Набоков: Это все ее воображенье. У нее, знаете, никакого и горя нет!
Б. Заходер: Какое там горе! Одна комедия! Никто его не обидит, не волнуйся!
А. Щербаков: Это все одно воображение. Никаких у него печалей нету.
А. Кононенко: Это все его фантазия. Знаешь, ведь ему и горя нет.
Н. Старилов: Это все ее фантазии, ей не о чем горевать.
Ю. Нестеренко: Это все его выдумки; ничегошеньки у него не горе, понимашь.
`Once,' said the Mock Turtle at last, with a deep sigh, `I was a real Turtle.' These words were followed by a very long silence, broken only by an occasional exclamation of `Hjckrrh!' from the Gryphon, and the constant heavy sobbing of the Mock Turtle.
Alice was very nearly getting up and saying, `Thank you, sir, for your interesting story,' but she could not help thinking there MUST be more to come, so she sat still and said nothing.
– Однажды, – произнес, наконец, Черепаха Квази с глубоким вздохом, – я был настоящей Черепахой. И снова воцарилось молчание. Только Грифон изредка откашливался, да неумолчно всхлипывал Квази.
Алиса совсем уже собралась подняться и сказать: "Благодарю вас, сэр, за очень увлекательный рассказ". Но потом решила еще подождать.
follow следовать
…were followed by a silence(Past Simple Pass) – страдательный залог, буквально: «были следуемы тишиной» (за ними следовала тишина).
broken (brake – broke – broken) – разбитый
…silence, broken by exclamation…– буквально: …тишина, разбитая (разбиваемая) восклицанием…
These words were followed by a very long silence, broken only by an occasional exclamation of `Hjckrrh!' from the Gryphon …– Буквально: За этими словами последовала очень долгая тишина, нарушаемая (разбиваемая) только редкими восклицаниями Грифона «Хджкрх!»…
could not help – здесь: избегать, удерживаться (см. также гл. 8)
…but she could not help thinking there MUST be more to come…– Буквально: …но она не могла не думать о том, что что-то еще ДОЛЖНО последовать (за этим)…
still – тихий (тихо), бесшумный (бесшумно)
keep still – вести себя тихо, не выдавать себя ничем
sin.: quiet
…so she sat still and said nothing… – буквально: …и она сидела тихо и ничего не говорила…
`When we were little,' the Mock Turtle went on at last, more calmly, though still sobbing a little now and then, `we went to school in the sea. The master was an old Turtle – we used to call him Tortoise – '
`Why did you call him Tortoise, if he wasn't one?' Alice asked. `We called him Tortoise because he taught us,' said the Mock Turtle angrily: `really you are very dull!'
Наконец, Черепаха Квази немного успокоился и, тяжело вздыхая, заговорил. – Когда мы были маленькие, мы ходили в школу на дне моря. Учителем у нас был старик-Черепаха. Мы звали его Спрутиком.
– Зачем же вы звали его Спрутиком, – спросила Алиса, – если на самом деле он был Черепахой. – Мы его звали Спрутиком, потому что он всегда ходил с прутиком, – ответил сердито Черепаха Квази. – Ты не очень-то догадлива!
now and then – то и дело, периодически
…though still sobbing a little now and then… – буквально: …хотя и все еще немного вздыхая периодически…
turtle – морская черепаха
tortoise – сухопутная черепаха
The master was an old Turtle – we used to call him Tortoise – '
`Why did you call him Tortoise, if he wasn't one?' Alice asked.
`We called him Tortoise because he taught us…
Буквально:
– Учителем была старая Мораская черепаха, мы звали ее Сухопутная черепаха…
– Почему вы звали ее Сухопутной черепахой, если она таковой не была? – спросила Алиса.
– Мы звали ее Сухопутной черепахой, так как она нас учила…
Во второй части этой главы начиная с этого фрагмента внимание автора сосредотачивается на языковой игре. Разумеется, все авторы самостоятельных переводов предлагают свои варианты перевода многочисленных «игровых» фрагментов, так как их буквальный перевод разрушает языковую игру. В наши задачи будет входить разобраться в том, на чем именно строится языковая игра оригинала, и ознакомиться с тем, какие варианты передачи этой игры предложены авторами нескольких изучаемых нами переводов.
Итак, языковая игра этого фрагмента строится на одинаковом звучании слова tortoisе и сочетания слов taught us.
Ср. варианты перевода:
В. Набоков:
– …У нас был старый, строгий учитель, мы его звали Молодым Спрутом.
– Почему же вы звали его молодым, если он был стар? – спросила Аня.
– Мы его звали так потому, что он всегда был с прутиком…
Б. Заходер:
–…Учителем был сущий Змей Морской. В душе – Удав! Между собой его мы называли Питоном.
– А почему вы его так называли, раз он был Удав, а не Питон? - заинтересовалась Алиса.
– Он был Питон! Ведь мы – его питонцы!..
А. Щербаков:
–…Учительницей была старая Черепаха, но мы обычно звали ее Жучихой.
– Почему же вы называли се Жучихой, если она не была Жучихой? – спросила Алиса.
– Ведь она ж учила нас!..
А. Кононенко:
«…Классным руководителем у нас была старая Черепаха. Мы предпочитали звать ее Сомом...»
«Почему сомом, если он был черепахой?» – спросила Алиса.
«Потому что Георг Симон Ом лучший в области акустики. Вот мы и звали Черепаху с Омом проводить у нас занятия совместно… «
Н. Старилов:
–…Учителем был старик, мы звали его Сухопутной Черепахой...
– Почему же вы звали его сухопутной черепахой, если он жил в море? – спросила Алиса.
– Мы называли его Сухопутной Черепахой, потому что он учил нас…
Ю. Нестеренко:
–…Нашим учителем был старик Черепаха – мы обычно называли его Зубром...
– Почему вы называли его Зубром, если он был Черепахой? – спросила Алиса.
– Мы называли его Зубром, потому что он заставлял нас зубрить!
Как видим, из разных по степени удачности вариантов перевода выделяется вариант Н. Старилова, строящийся на буквальном пословном переводе и вносящий из-за своей алогичности свою лепту «нонсенса» в сказку.
`You ought to be ashamed of yourself for asking such a simple question,' added the Gryphon; and then they both sat silent and looked at poor Alice, who felt ready to sink into the earth.
At last the Gryphon said to the Mock Turtle,`Drive on, old fellow! Don't be all day about it!' and he went on in these words:
– Стыдилась бы о таких простых вещах спрашивать, – подхватил Грифон. Оба они замолчали и уставились на бедную Алису. Она готова была провалиться сквозь землю. Наконец, Грифон повернулся к Черепахе Квази и сказал:
– Давай, старина, поторапливайся! Нельзя же весь день здесь сидеть... И Квази продолжал:
sink – опускаться, погружаться
to sink into the earth– буквально: погрузиться в землю
Любопытно, что, хотя у этого английского выражения есть русский аналог – провалиться сквозь землю, – сами образы, лежащие в основе этих выражений, разные: мы проваливаемся сквозь землю (куда?), англичане – погружаются в нее.
A sinkhole, swallowed a home. (Колодец, «проглотивший» дом.)
drive on– продолжать (ср. go on), продвигаться
Drive on, old fellow! Don't be all day about it!– Буквально: Продолжай, старый приятель! Не будь целый день около этого! Ср. варианты переводов. Обратите внимание, насколько разные персонажи говорят эту реплику в каждом переводе:
В. Набоков: Валяй, старая! А то никогда не окончишь.
Б. Заходер: Ну ладно, старик, давай! Поехали! Нельзя же весь день толочь воду в ступе.
А. Щербаков: Давай, друг! Не топчись весь день на месте!
А. Кононенко: Продолжай, старина! Не тяни резину!
Н. Старилов: Гони дальше, старина! Не торчать же нам тут весь день!
Ю. Нестеренко: Валяй дальше, старина! Не размазывай это на весь день!
`Yes, we went to school in the sea, though you mayn't believe it – ' `I never said I didn't!' interrupted Alice. `You did,' said the Mock Turtle.
`Hold your tongue!' added the Gryphon, before Alice could speak again. The Mock Turtle went on. `We had the best of educations – in fact, we went to school every day – '
– Да, ходили мы в школу, а школа наша была на дне морском, хоть ты, может, этому и не поверишь... – Почему же? – возразила Алиса. – Я ни слова не сказала. – Нет, сказала, – настаивал Квази.
– Не возражай! – прикрикнул Грифон. Но Алиса и не думала возражать. – Образование мы получили самое хорошее, – продолжал Черепаха Квази. – И немудрено – ведь мы ходили в школу каждый день...
hold one’s tongue – буквально: держать язык
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: Прикуси язык…
Б. Заходер: Помолчала бы лучше, барышня…
А. Щербаков: Помолчи-ка!
А. Кононенко: Прикуси язык!
Н. Старилов: Попридержи язык!
Ю. Нестеренко: Придержи язык!
`I'VE been to a day-school, too,' said Alice; `you needn't be so proud as all that.' `With extras?' asked the Mock Turtle a little anxiously. `Yes,' said Alice, `we learned French and music.' `And washing?' said the Mock Turtle.
`Certainly not!' said Alice indignantly. `Ah! then yours wasn't a really good school,' said the Mock Turtle in a tone of great relief. `Now at OURS they had at the end of the bill, "French, music, AND WASHING – extra."'
– Я тоже ходила в школу каждый день, – сказала Алиса. – Ничего особенного в этом нет. – А дополнительно тебя чему-нибудь учили? – спросил Квази с тревогой. – Да, – ответила Алиса. – Музыке и французскому. – А стирке? – быстро сказал Черепаха Квази.
– Нет, конечно, – с негодованием отвечала Алиса. – Ну, значит, школа у тебя была неважная, – произнес с облегчением Квази. – А у нас в школе к счету всегда приписывали: ``Плата за французский, музыку и стирку дополнительно''.
day-school – буквально: дневная школа (т. е. школа с ежедневным посещением (в отличие от воскресной) или школа без пансиона).
French, music, AND WASHING – extra.
Л. Кэрролл иронизирует над расхожей формулой на чеке за оплату за обучение в школе (французский, музыка и стирка – за дополнительную плату). В этой формуле слово «стирка» ставится в один ряд с названиями предметов, становясь таким образом названием загадочного курса по обучению стирке. При переводе названия этого предмета не все переводчики остановились на варианте «стирка».
В. Набоков: У нас, видите ли, на листке с отметками стояло между прочими предметами и "поведенье". А. Щербаков: А в объявлении о нашей школе в конце было написано: «Дополнительно: французский, музыка и ежедневное купание в ванне».
Н. Старилов: А вот в нашей в конце счета писали: «Французский, музыка и УМЫВАНИЕ – дополнительно».
Пассаж о «стирке» вдохновил Бориса Заходера на целый философский каламбурный экскурс в вопрос об образовании:
– Каждый день? – повторял он в раздумье. – Да-а, интересно, на каком же уровне твоя школа?
– Простите, я не понимаю, – сказала Алиса, – что значит на каком уровне?
– На каком уровне она стоит! – пояснил Деликатес. – Ну, от поверхности моря, поняла?
– Там моря нет, – сообщила Алиса. – Она стоит в городе. Но я думаю, все-таки выше моря, конечно, над водой!
– Выше! Над водой? – переспросил Деликатес. – Ты серьезно?
Алиса молча кивнула.
– Ну, тогда это не серьезно! – с облегчением сказал Деликатес. – Какое же тогда может быть сравнение с нашей школой! Это... это верхоглядство, а не образование, вот что это такое.
Грифон фыркнул.
– Да уж, воображаю, какие вы там получаете поверхностные знания! – сказал он. – У нас мальков – и тех учат гораздо глубже! А уж кто хочет по-настоящему углубиться в науку, тот должен добраться до самого дна! Вот это и называется Законченное Низшее Образование! Но, конечно, – покачал он головой, – это не каждому дано!..
– Мне вот так и не удалось по-настоящему углупиться! Не хватило меня на это, – сказал Деликатес со вздохом. – Так я и остался при высшем образовании...
`You couldn't have wanted it much,' said Alice; `living at the bottom of the sea.' `I couldn't afford to learn it.' said the Mock Turtle with a sigh. `I only took the regular course.'
`What was that?' inquired Alice. `Reeling and Writhing, of course, to begin with,' the Mock Turtle replied; `and then the different branches of Arithmetic – Ambition, Distraction, Uglification, and Derision.'
– Зачем вам стирка? – спросила Алиса. – Ведь вы жили на дне морском. – Все равно я не мог заниматься стиркой, – вздохнул Черепаха Квази. – Мне она была не по карману. Я изучал только обязательные предметы,
– Какие? – спросила Алиса. – Сначала мы, как полагается, Чихали и Пищали, – отвечал Черепаха Квази. – А потом принялись за четыре действия Арифметики: Скольжение, Причитание, Умиление и Изнеможение.
Reeling and Writhing
Названия предметов созвучны с Reading and Writing (чтение и письмо), при этом слова значат совсем другое:
reel – вертеться, кружиться, трястись
writhe – скручивать(ся), сплетать(ся)
Ср. варианты перевода:
В. Набоков: Сперва, конечно, – чесать и питать.
Б. Заходер: Ну, первым делом, учились Чихать и Пихать.
А. Щербаков: Само собой разумеется, Хроматика и Лавиратура…
А. Кононенко: Ну, литра и правокачание, прежде всего…
Н. Старилов: Качка. И судороги, конечно, для начала…
Ю. Нестеренко: Сначала, конечно, мы учились чихать и пищать…
Ambition, Distraction, Uglification, and Derision.– созвучно с Addition (от add – добавлять, складывать) , Subtraction (от subtract – вычитать), Multiplication (от multiply – умножать), and Division (от divide – разделять, делить) (сложение, вычитание, умножение и деление).
ambition– честолюбие
distraction – отвлекаемость, расслабление внимание
uglification – потенциальное слово (например, что-то вроде «уродожения» на русском языке), от uglify – уродовать (от ugly – уродливый, безобразный).
derision – высмеивание (от deride – высмеивать)
Ср варианты переводов:
В. Набоков: …служенье, выметанье, уморженье и пиленье.
Б. Заходер: …Почитание, Давление, Уважение и Искажение…
А. Щербаков: …Солжение, Непочитание, Глупожение и Беление…
А. Кононенко: …соление, выбивание, дурение и ужижение
Н. Старилов: …Честолюбие, Рассеянность, Обезображивание и Осмеяние…
Ю. Нестеренко: …служение, почитание, урожение и давление…
`I never heard of "Uglification," Alice ventured to say. `What is it?' The Gryphon lifted up both its paws in surprise. `What! Never heard of uglifying!' it exclaimed. `You know what to beautify is, I suppose?'
`Yes,' said Alice doubtfully: `it means – to – make – anything – prettier.' `Well, then,' the Gryphon went on, `if you don't know what to uglify is, you ARE a simpleton.'
– Я о ``Причитании'' никогда не слыхала, – рискнула заметить Алиса. – Никогда не слыхала о ``Причитании''! – воскликнул Грифон, воздевая лапы к небу. – Что такое ``читать'', надеюсь, ты знаешь?
– Да, – отвечала Алиса неуверенно, – смотреть, что написано в книжке и... читать. – Ну да, – сказал Грифон, – и если ты при этом не знаешь, что такое ``причитать'', значит, ты совсем дурочка.
What! Never heard of uglifying!' it exclaimed. `You know what to beautify is, I suppose?' `Yes,' said Alice doubtfully: `it means – to – make – anything – prettier.'
Буквально:
– Что! Никогда не слыхала, что такое уродожение? Ты знаешь, что такое «украшать», я полагаю?
– Да, – сказала Алиса с сомнением, – это значит «делать что-то симпатичнее»…
Языковая игра вынуждена «уводить» диалог персонажей переводов далеко от разговора персонажей оригинала. Ср. варианты:
В. Набоков:
– Я никогда не слышала об уморженьи, – робко сказала Аня. – Что это такое?
Гриф удивленно поднял лапы к небу. "Крота можно укротить? – спросил он.
– Да... как будто можно, – ответила Аня неуверенно.
– Ну так, значит, и моржа можно уморжить, – продолжал Гриф.
Б. Заходер:
– Не знаешь «искажения»? И чему вас там только учат! – ужаснулся он. – Ну, хоть такое простое слово «реставрировать» слыхала?
– Ну как же, – не слишком уверенно начала Алиса. – Это... это... по-моему, это – делать, как было раньше.
А. Щербаков:
– Ты никогда не слышала, что значит «глупожать»? – воскликнул он. – А что такое «умножать», ты знаешь? – Да, – неуверенно сказала Алиса.
А. Кононенко:
«Никогда не слышала об ужижении?! – воскликнул Грифон, удивленно всплеснув лапами, – Надеюсь, ты хоть знаешь, что такое утверждение?"
«Да, – неуверенно ответила Алиса, – это значит... твердо... увериться... или утвердить что-нибудь, или...»
simpleton – дурачок, простак
Уou ARE a simpleton… Ср. Варианты перевода:
В. Набоков: …вы просто дурочка…
Б. Заходер: …значит, ты девица-тупица!
А. Щербаков: …значит, ты простофиля, и все!
А. Кононенко: …ты полная простофиля…
Н. Старилов: …ты сущая простушка…
Ю. Нестеренко: …ты простофиля…
Alice did not feel encouraged to ask any more questions about it, so she turned to the Mock Turtle, and said `What else had you to learn?'
`Well, there was Mystery,' the Mock Turtle replied, counting off the subjects on his flappers, ` – Mystery, ancient and modern, with Seaography: then Drawling – the Drawling-master was an old conger-eel, that used to come once a week: HE taught us Drawling, Stretching, and Fainting in Coils.'
У Алисы пропала всякая охота выяснять, что такое "Причитание'', она повернулась к Черепахе Квази и спросила:
– А что еще вы учили?
– Были у нас еще Рифы – Древней Греции и Древнего Рима, Грязнописание и Мать-и-мачеха. И еще Мимические опыты; мимиком у нас был старый угорь, он приходил раз в неделю. Он же учил нас Триконометрии, Физиономии...
Mystery (созвучно с History (история)) – тайна; мистерия
flapper – здесь: ласта (flap – хлопать, шлепать + -er (тот, кто (то, что) делает (-тель, -щик и т. д.)), т. е. «ласта» – это то, что хлопает, шлепает).
Seaography (созвучно с Geography (география)) – буквально: мореграфия. Слово образовано по модели geography (др.-греч. geo (земля) + graphy (описание)), где «земля» заменена «морем».
Drawling (созвучно с Drawing – рисование) – буквально: протяжное произношение, «медленно-говорение» (от drawl – тянуть слова, медленно говорить)
conger-eel – морской угорь
Stretching (созвучно со Sketching – черчение) – буквально: растягивание, а также потягивание
Fainting in Coils (созвучно с Painting in Oils – рисование масляными красками) – буквально: паданье в обморок кольцами
Mystery, ancient and modern, with Seaography: then Drawling – the Drawling-master was an old conger-eel, that used to come once a week: HE taught us Drawling, Stretching, and Fainting in Coils. – Буквально: мистерия древняя и современная, с мореграфией, затем медленно-говорение, учителем медленно-говорения был стары морской угорь, он приходил раз в неделю, он учил нас медленно-говорению, потягиванию и паданию в обморок кольцами.
Ср. варианты перевода:
В. Набоков:
…лукомория, древняя и новая, затем – арфография (это мы учились на арфе играть), затем делали мы гимнастику. Самое трудное было - язвительное наклонение.
Б. Заходер:
Истерия, древняя и новейшая, с Биографией. Потом... раз в неделю приходила старая Мурена. Считалось, что она нас учит Рисковать Угрем и прочей муре – ну, там, Лживопись, Натюр-Морды, Верчение Тушею...
А. Щербаков:
Мистерию древнюю и Мистерию новую. И Глубокологию. И еще Трясование. Учителем Трясования был один старый угорь. Он приходил раз в неделю и преподавал нам Трясование, Ляпку и Сжимопись.
А. Кононенко:
Древняя и новейшая ужасория, затем водография, затем выливание – преподавателем выливания был старый морской угорь, который раз в неделю учил нас чертению, скальптуре и демонстративно-раскладному искусству…
Н. Старилов:
Таинства древние и современные с Мореграфией, потом Тягучая Болтовня – Болтуном у нас был старый угорь, он приползал обычно раз в неделю и учил нас Тягучей Болтовне, Растягиванию и Наворачиванию -на - Катушку.
Ю. Нестеренко:
…истерию, древнюю и новую, с небографией; потом еще рискование – учителем рискования был старый морской угорь, он приходил раз в неделю и учил нас рисковать, чернить и плясать мосляными трясками…
`What was THAT like?' said Alice. `Well, I can't show it you myself,' the Mock Turtle said: `I'm too stiff. And the Gryphon never learnt it.' `Hadn't time,' said the Gryphon: `I went to the Classics master, though. He was an old crab, HE was.'
`I never went to him,' the Mock Turtle said with a sigh: `he taught Laughing and Grief, they used to say.'
– Физиономии? – переспросила Алиса. – Я тебе этого показать не смогу, – отвечал Черепаха Квази. – Стар я уже для этого. А Грифон ею не занимался. – Времени у меня не было, – подтвердил Грифон. – Зато я получил классическое образование. – Как это? – спросила Алиса.
– А вот как, – отвечал Грифон. – Мы с моим учителем, крабом-старичком, уходили на улицу и целый день играли в классики. Какой был учитель! – Настоящий классик! – со вздохом сказал Квази. – Но я к нему не попал... Говорят, он учил Латуни, Драматике и Мексике...
stiff– негибкий
Well, I can't show it you myself,' the Mock Turtle said: `I'm too stiff. – Буквально: Ну, я не могу сам показать тебе это, – сказал Черепаха, Я слишком негибкий.
Ср. Варианты переводов:
В. Набоков: – Я не могу сама показать, – сказала Чепупаха. – Суставы мои утратили свою гибкость.
Б. Заходер: – Ну, я лично не могу тебе показать как,- сказал Деликатес,- старею, суставы не гнутся.
А. Щербаков: – Сам-то я этого показать не смогу, – сказал Черепаха-Телячьи-Ножки. – Я слишком толстый.
А. Кононенко: «Ну, сам-то я не смогу тебе это показать, – ответил Минтакраб. – Тут нужен кто-то очень гибкий, не то что я».
Н. Старилов: – Ну, я сама не могу тебе этого показать, – сказала мнимая Черепаха. – Я слишком жесткая
Ю. Нестеренко: – Ну, сам я не могу тебе показать, – сказал Якобы Черепаха, – мне гибкости недостает.
Laughing (созвучно с Latin – латинский) – смех, «смеяние»
Grief (созвучно с Greek – греческий) – горе, несчастье
`I went to the Classics master, though. He was an old crab, HE was.' `I never went to him,' the Mock Turtle said with a sigh: `he taught Laughing and Grief, they used to say.' – Буквально:
– Я ходил к учителю Классики, тем не менее. Он был старым крабом, да уж.
– Я никогда не ходил к нему, – сказал Черепаха со вздохом. – Говорили, он учил Смеху и Горю…
Ср. варианты переводов:
В. Набоков:
– …Я ходил к другому учителю – к Карпу Карповичу.
– Я никогда у него не училась, – вздохнула Чепупаха. – Он, говорят, преподавал Ангельский язык.
Б. Заходер:
– …Я увлекался Литературой, изучал классиков. Помнишь нашего словесника? Порядочный был Жук, ничего не скажешь!
– Ну как же! Я его не слушал, и то он мне все уши прожужжал! – со вздохом сказал Деликатес. – Древний Грим, Древняя Грация, эта – Или Ада, Или Рая, или как ее там звали... Смех – и Грехческий язык, Нимфология и так далее... Все – от Арфы до Омеги!
А. Щербаков:
– …Я изучал классические языки. У нас учителем был старый-престарый краб.
– Я к нему так и не попал, – вздохнул Черепаха-Телячьи-Ножки. – Ходили слухи, что он преподавал Болтынь и Кречетский.
– Преподавал, – вздохнул Грифон. – Говорят, он и Самскрип знал.
А. Кононенко:
«…Потому что я ходил к языковеду. Он был старый краб, действительно был».
«А я никогда к нему не ходил, – сказал со вздохом Минтакраб, – Говорят, он учил конскому и тарабарскому».
Н. Старилов:
– …Я и так учился у выдающегося специалиста. Это был старый краб. Бедняга.
– Мне не довелось, – вздохнула Мнимая Черепаха. – Он, говорят, учил Смеху и Слезам?
Ю. Нестеренко:
– …Я получал классическое образование. Мой учитель был старый рак-отшельник, да, настоящий отшельник.
– Я никогда не был на его занятиях, – сказал со вздохом Якобы Черепаха, – говорят, он учил латуни и жреческому.
`So he did, so he did,' said the Gryphon, sighing in his turn; and both creatures hid their faces in their paws. `And how many hours a day did you do lessons?' said Alice, in a hurry to change the subject. `Ten hours the first day,' said the Mock Turtle: `nine the next, and so on.'
`What a curious plan!' exclaimed Alice. `That's the reason they're called lessons,' the Gryphon remarked: `because they lessen from day to day.'
– Это уж точно, – согласился Грифон. И оба повесили головы и вздохнули. – А долго у вас шли занятия? – спросила Алиса, торопясь перевести разговор. – Это зависело от нас, – отвечал Черепаха Квази. – Как все займем, так и кончим.
– Займете? – удивилась Алиса. – Занятия почему так называются? – пояснил Грифон. – Потому что на занятиях мы у нашего учителя ум занимаем... А как все займем и ничего ему не оставим, тут же и кончим. В таких случаях говорят: ``Ему ума не занимать''. Поняла?
`Ten hours the first day,' said the Mock Turtle: `nine the next, and so on.' `What a curious plan!' exclaimed Alice.
Буквально:
– Десять часов в первый день, – сказал Черепаха, – девять во второй, и так далее.
– Какой любопытный график! – воскликнула Алиса.
lessen – уменьшаться
That's the reason they're called lessons,' the Gryphon remarked: `because they lessen from day to day.– Буквально: Вот почему они назывались уроками, они уменьшались ото дня ко дню. (В оригинале игра слов построена на созвучии слов lesson (урок) и lessen (укорачиваться, уменьшаться).)
Ср. варианты переводов:
В. Набоков: – У нас были не уроки, а укоры, – ответила Чепупаха. - Десять укоров первый день, девять – в следующий и так далее. – Какое странное распределенье! – воскликнула Аня. – Поэтому они и назывались укорами – укорачивались, понимаете? – заметил Гриф.
Б. Заходер: – Как обычно: в первый день десять уроков,- сказал Деликатес,- на Следующий – девять, потом восемь и так далее. – Какое смешное расписание! – воскликнула Алиса, быть может, не без зависти. – А с нашими учителями иначе не получалось,- сказал Грифон.- Текучий состав: каждый день кто-нибудь пропадал. Поэтому их и называют пропадаватели, кстати.
А. Щербаков: – В первый день десять, – сказал Черепаха-Телячьи-Ножки, – на второй девять, на третий восемь и так далее. – Какое смешное расписание! – воскликнула Алиса. – Чем больше сразу учишься, тем меньше после мучишься, – заметил Грифон.
А. Кононенко: «Десять пар в первый день, девять – следующий и так далее», – ответил Минтакраб. «Какое странное расписание!» – воскликнула Алиса. «На то они и пары, чтоб постепенно испаряться изо дня в день», – заметил ей Грифон.
Н. Старилов: – Десять часов в первый день, – ответила Мнимая Черепаха, – девять на следующий и так далее. – Как интересно! – воскликнула Алиса. – Так ведь поэтому они и называются уроками, – заметил Грифон. – Потому что урочное время с каждым днем уменьшается.
Ю. Нестеренко: – В первый день – десять часов, – ответил Якобы Черепаха, – на следующий – девять, и так далее. – Какое странное расписание! – воскликнула Алиса. – Поэтому их и зовут уроками, – пояснил Грифон, – потому что с каждым днем на них все меньше времени урывают.
This was quite a new idea to Alice, and she thought it over a little before she made her next remark. `Then the eleventh day must have been a holiday?' `Of course it was,' said the Mock Turtle.
`And how did you manage on the twelfth?' Alice went on eagerly. `That's enough about lessons,' the Gryphon interrupted in a very decided tone: `tell her something about the games now.'
Это было настолько ново для Алисы, что она невольно задумалась. – А что же тогда с учителем происходит? – спросила она немного спустя.
– Может, хватит про уроки, – вмешался решительно Грифон. – Расскажи-ка ей про наши игры...
think over– обдумывать
It’s time to think over her words! – Пора подумать над тем, что она говорит!
`Then the eleventh day must have been a holiday?' `Of course it was,' said the Mock Turtle. `And how did you manage on the twelfth?' Alice went on eagerly.
– Буквально:
– Значит, одиннадцатый день должен был быть выходным?
– Конечно, – сказал Черепаха.
– А что было на двенадцатый день? – с готовностью продолжила Алиса.
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Языковая игра, которой насыщена эта глава, начинается с заголовка.
Mock – фальшивый, поддельный, мнимый, имитированный, пародийный
The Mock Turtle's Story – буквально: История фальшивой черепахи
Викторианской Англии было известно блюдо под названием «mock turtle soup». Грамматика английского языка позволяет понять это словосочетание двояко: это и «фальшивый черепаховый суп»:
mock (фальшивый) + turtle soup (черепаховый суп),
и «суп из фальшивой черепахи»:
mock turtle (фальшивая черепаха) + soup (суп).
В действительности название блюда подразумевает именно первое его токование: это фальшиво-черепаховый суп, «имитация» черепахового супа: блюдо готовилось не из черепахи, а из телячьей головы и ножек. Кэрролл по-другому прочитал словосочетание «mock turtle (+) soup» – суп из фальшивой черепахи. Ну, а коль скоро есть суп из фальшивой черепахи, значит, где-то должна жить и сама фальшивая черепаха. Первый иллюстратор Л. Кэрролла Дж. Тенниэл изобразил этого персонажа как черепаху с телячьей головой, ногами и хвостом.
К этому образу – получерепахи-полутеленка – обратился при переводе имени персонажа А. Щербаков, в его варианте имя персонажа – «Черепаха-Телячьи-Ножки», другие же переводчики выбрали другие пути перевода.
В. Набоков «размыл» фонетические контуры слова так, чтобы персонаж был как бы и черепахой, и не совсем черепахой – «Чепупаха».
Б. Заходер назвал черепаху «Рыбным Деликатесом».
В переводе А. Кононенко перед нами предстает гибрид Минтая и Краба – Мнтакраб.
Н. Старилов и Ю. Нестеренко пошли по пути, предложенному Н. М. Демуровой (квазичерепаха – то же, что ложно-черепаха, псевдо-черепаха) , в их переводах это «Мнимая Черепаха» и «Якобы Черепаха».