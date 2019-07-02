Мы постоянно думаем о том, что будет в будущем, вместо того чтобы наслаждаться настоящим. Она говорит: «Мы постоянно вырваны из настоящего, и это очень утомительно».

Какое решение проблемы? Когда врач, к которому обратилась Кэтрин, не смог найти никакого физического недомогания, он прописал ей антидепрессанты. Доктор Липман считает, что это не разрешает причины проблемы. Он дает следующие рекомендации, которые не требуют дополнительного времени и планирования.