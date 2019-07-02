+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Перевод: Екатерина Шамшурина.
How to let go of stress
Как справиться со стрессом
Kate was almost relieved when the school term started. She no longer had to get up at 6am to prepare packed lunches before driving the children to their various courses and rushing to work. Now she dashes home to pick them up from their after-school activities before taking work calls amid the noise of squabbling over supper. She’s often up till midnight working and doing laundry. She can just about hold everything together, until her boss asks her to come in for a 9am meeting.
Кейт почти почувствовала облегчение, когда начался новый учебный год у детей. Больше не нужно было вставать в 6 утра, потому что надо готовить обед и упаковывать его, чтобы взять с собой, потом везти детей на различные занятия и после этого мчаться на работу. Сейчас она несется домой, чтобы забрать их после всех школьных занятий, а затем отвечает на телефонные звонки по работе, несмотря на шум и возню детей во время ужина. Часто она не ложится спать до полуночи, потому что работает или занята стиркой. И, кажется, она вполне со всем справляется, пока босс не пригласит ее к себе на встречу в 9 утра.
At home and work we have become increasingly more demanding as we have more choices to make than ever before.
Наши запросы и дома, и на работе растут, мы никогда не удовлетворены полностью, потому что сейчас у нас гораздо больше выбора, чем раньше.
Increasingly – все больше и больше, increase – увеличиваться в размерах, increasing – увеличивающийся в размерах, increasingly – наречие, все больше и больше.
Demanding - требующий много времени, сил, внимания. Если кого-то характеризуют этим прилагательным, то такой человек часто недоволен, ему все кажется, что чего-то не хватает.
Increasingly, research shows that so much choice and opportunity leaves us feeling needy and incomplete. The harder we work, the more stuff we want to accumulate, the more we consume, the hungrier we seem to get. Much of the time, we’re concentrating on resolving crises instead of preventing them. Many of us are exhausted, but only realise it when an apparently small problem floors us.
Исследования показывают, что наличие большого количества возможностей и выбора ведет к тому, что нам кажется, как будто нам чего-то не хватает. Чем больше мы работаем, тем больше мы хотим приобрести, чем больше мы получаем, тем больше нам хочется еще чего-то. Большую часть времени мы думаем о том, как разрешать сложные ситуации вместо того чтобы предотвращать их. Силы многих из нас просто истощены, но мы понимаем это только тогда, когда довольно маленькая проблема станет последней каплей и добьет нас.
Needy – нуждающийся в чем-то, так говорят и о бедных людях, и просто о людях, которым нужно очень много, как в этой статье.
Incomplete – неполный, неполноценный (сравните complete – полный).
To resolve crisis –разрешать сложную ситуацию.
Exhausted – истощенный, сильно уставший, нет сил ни на что.
It is estimated that 100,000 Britons have chronic fatigue. Many more feel wiped out or physically and mentally depleted. Dr Frank Lipman, author of Spent? End Exhaustion & Feel Great Again, has identified the condition in hundreds of his patients. He believes feeling spent is an understandable response to the times we live in.
По последним оценкам в Британии около 100 000 человек страдают синдромом хронической усталости. И еще больше людей чувствуют себя постоянно вымотанными и физически, и морально, не хватает сил ни на что. Доктор Фрэнк Липман, автор книги «Силы на исходе? Положи конец усталости и почувствуй себя снова великолепно», заявляет, что несколько сотен его пациентов страдали именно от этого состояния. Он считает, что это вполне объяснимо, учитывая времена, в которые мы живем.
chronic fatigue – синдром хронической усталости, болезнь, при которой человек постоянно ощущает усталость и слабость.
wiped out = spent – сильно уставший, вымотанный.
depleted – в котором чего-то не хватает, например, depleted group – группа, в которой недостаточно человек, в данной стать.
physically and mentally depleted, то есть не хватает физических сил и умственных способностей.
Katherine, 36, a graphic designer, was ‘spent’ for years before she realised what was causing her constant run of infections and illnesses and her inability to concentrate at work or at home. ‘I went from feeling out of sorts to being drained beyond anything I’d known,’ she says. ‘My exhaustion wasn’t just physical — my work was sedentary, and I took moderate exercise. But I couldn’t work. I couldn’t concentrate. “Spent” is a good word for it. I felt as though I had nothing left to give.’
Кэтрин, графический дизайнер, 36 лет, в течение нескольких лет чувствовала себя вымотанной, пока наконец не поняла, что именно эта усталость и является причиной постоянных болезней и невозможности сконцентрироваться на чем бы то ни было на работе или дома. Она говорит: «Сначала я себя чувствовала просто немного утомленной, но постепенно дошла до того, что стала буквально измождена, и не только физически, у меня сидячая работа, поэтому я стала выполнять комплекс упражнений, но я просто не могла работать. Я не могла сконцентрироваться. Слово «вымотан» хорошо описывает мое состояние. Было такое ощущение, что я уже больше ни на что неспособна».
To feel out of sorts – чувствовать себя слегка усталым, утомленным.
Drained – полностью вымотанный, чувствующий, что нет сил ни на что.
Sedentary – малоподвижный, сидячий (о работе, образе жизни).
I had nothing left - у меня ничего не осталось.
Madeleine Bunting, author of Willing Slaves, an analysis of our culture of overwork, puts it simply. ‘We live in a world where nothing is enough,’ she says. ‘Debt drives us to work harder, the overwork puts strain on our relationships and without the support of those we love we become more insecure and exhausted — which makes us less efficient at our jobs, which, in turn, makes us more insecure, and so on.’
Мэдлин Бантинг является автором книги «Рабы по своей воле», в которой говорится о том, что в современном обществе идет тенденция работать больше, чем нужно, и она объясняет это просто: «Мы живем в мире, где всегда чего-то не хватает. Долги заставляют нас работать больше, это приводит к напряженности в отношениях внутри семьи, а без поддержки тех, кого мы любим, мы чувствуем себя еще более беззащитными и усталыми, следовательно, мы начинаем еще хуже справляться на работе, а это, в свою очередь, ведет опять к чувству незащищенности».
Overwork – большее, чем нужно, количество работы, слишком много работы.
Drive – здесь означает заставлять кого-то больше работать.
Strain – напряжение, давление, вызванное неприятной ситуацией.
In our heads, we’re always thinking about the future rather than enjoying the present. ‘We are out of the now,’ she says, ‘which is an exhausting place to be.’
What’s the solution? When Katherine’s doctor couldn’t find anything clinically wrong with her, he prescribed antidepressants. This, says Lipman, fails to address the root of the problem. He prescribes remedies that don’t require more time and planning:
Мы постоянно думаем о том, что будет в будущем, вместо того чтобы наслаждаться настоящим. Она говорит: «Мы постоянно вырваны из настоящего, и это очень утомительно».
Какое решение проблемы? Когда врач, к которому обратилась Кэтрин, не смог найти никакого физического недомогания, он прописал ей антидепрессанты. Доктор Липман считает, что это не разрешает причины проблемы. Он дает следующие рекомендации, которые не требуют дополнительного времени и планирования.
Fail – терпеть поражение, не иметь успеха.
Remedy – решение (проблемы), лекарство от чего-то.
Technology - любые технологичные приборы, бытовая техника, сотовые телефоны и прочее.
Alternating – форма образована от глагола to alternate – чередовать какие-либо действия.
Lipman also stresses the importance of friends and family to our wellbeing. But for those caring for elderly parents and children, this is part of the problem.
Кроме этого доктор Липман подчеркивает, что для нашего хорошего самочувствия очень важны наши друзья и семья. Но для тех, кто заботится о детях или пожилых родителях, это скорее является частью проблемы.
Wellbeing - благополучие.
‘People who are stress-prone always feel they ought to be doing something,’ says psychotherapist Sue Cowan-Jenssen. ‘They are driven by tasks: they can’t let things go or relax if there’s stuff to be done. You have to look at what you can realistically do. This can be very difficult: if you’ve got an aged parent, where do you draw the line?’ Jenssen suggests we:
«Люди, которые подвержены стрессу, постоянно ощущают, что должны что-то делать»,- говорит психотерапевт Сью Кован-Дженссен. «Дела полностью управляют ими, они не могут просто сидеть и отдыхать, если есть что-то, что нужно сделать. Необходимо смотреть реалистично на то, что вы действительно можете сделать. И это может быть очень сложно, потому что иногда трудно решить, где провести черту, если речь идет, к примеру, о пожилых родителях». Она дает следующие советы:
prone склонный к чему-то, подверженный чему-то.
suggest предложить идею или план.
Figure out – понять что-то, уяснить, решить проблему
Be entitled to – иметь право на
‘Some of us are more prone to worry,’ says Cowan-Jenssen. ‘Perfectionists put themselves under huge levels of stress. Parents worry that their children have to have freshly cooked, organic food, the house has to be clean and stylish… But you have to ask yourself, does it really matter? Think about the imperatives you live by, and ask yourself: where’s the evidence? What makes you think you’ll lose your job if you make one mistake, or that your lover will leave you if you don’t lose weight?’
«Некоторые из нас очень подвержены волнению и беспокойству»,- говорит Сью Кован-Дженссен. «Перфекционисты испытывают сильный стресс. Родители беспокоятся, что их дети должны питаться только свежеприготовленной едой без пестицидов и прочей химии, дом должен быть образцом стиля и всегда прибран… Но нужно спросить себя, насколько это действительно важно. Подумайте о том, какими указаниями вы руководствуетесь, и спросите себя, а почему вы так думаете? С чего вы решили, что из-за одной маленькой ошибки вы потеряете работу, или то, что ваш муж уйдет от вас, если вы не сбросите немного вес?»
organic food – продукты в которых не применяется химия, если речь об овощах, фруктах. То они выращены без применения пестицидов.
evidence – факты, объективные признаки, которые что-либо доказывают.
The prospect of making changes sometimes feels more exhausting than leaving things the way they are. Being told to look after yourself, and make an appointment at a spa requires time and money, and if you’re already stressed it can feel impossible. ‘People who are really stressed can’t make changes because they’d feel like a failure,’ says Cowan-Jenssen. ‘The main thing is to get some perspective. If you’re under stress you treat each task as though it’s life or death and has to be done. If you don’t get an overview, you’re just waiting for the next thing to hit.’
Менять что-то в жизни часто более утомительно, чем оставить все как есть. Если вам говорят больше ухаживать за собой, сходить в спа-салон, на это нужны дополнительно деньги и время, и если вы уже в стрессовом состоянии, такие советы могут показаться нереальными. «Люди под давлением стресса не способны на перемены, потому что чувствуют, что их ждет поражение», - говорит Сью Кован-Дженссен. «Главное здесь – изменить свой взгляд на вещи. При стрессе вы смотрите на любое задание как на вопрос жизни и смерти и уверены, что его необходимо выполнить. Если вы не станете смотреть на вещи шире, то вы будете просто ждать очередного задания, чтобы заняться им».
Prospect возможность, что что-то случится в будущем (особенно что-то хорошее).
Being told to – вам говорят.
Perspective точка зрения на что-либо.
Overview – обзор, широта взглядов.
Источник: www.psychologies.co.uk
Проверенные репетиторы по английскому языку на Study.ru.
В базе 102 репетиторов со средней ценой 1133
Be relieved – испытать облегчение, когда например, не случилось что-то плохое, или неприятная для человека ситуация закончилась.
Packed lunches – еда, которую готовят дома, упаковывают в коробку или пакет и берут с собой на работу или в школу.
Rush = dash – быстро бежать, потому что не успеваешь, сильно торопиться
Squabbling – форма (герундий) образована от глагола squabble – ссориться и спорить из-за пустяка.