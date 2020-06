Я хотел бы поехать куда-нибудь отдохнуть. I would like to go somewhere to relax.

Давайте сходим в какое-нибудь интересное место? Shall we find a nice place to go?

В какой кинотеатр пойдем? Which movie house will we go to?

Хотите пойти со мной в оперу? Would you like to go to the opera with me?

Я куплю билеты. I’ll get the tickets.

Я зайду за Вами в семь часов. I’ll pick you up at seven o’clock.

Давайте сходим сегодня вечером в кино. Let’s go to the movie tonight.

Кто Ваши любимые артисты? Who are your favorite movie stars?

Когда начинается кино? When does the movie start?

Покажите, где мое место, пожалуйста. Will you take me to my seat, please?

Когда заканчивается представление? What time will the show be over?

Когда начинается представление? How soon does the show begin?

Хотите пойти куда-нибудь потанцевать? Would you like to go dancing?

Разрешите пригласить Вас на танец. May I have this dance, please?

По телевизору будут интересные фильмы? Are there any good movies on TV?