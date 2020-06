Где находится столовая? Where is the dining room?

Здесь есть буфет? Is there a snack bar here?

В моей комнате есть мини-бар? Is there a mini-bar in my room?

У вас есть гараж? Do you have a garage?

Здесь есть бассейн ( сауна ) Is there a swimming pool (sauna)?

Здесь есть косметический салон? Is there a beauty shop?