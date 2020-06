Где находится почта? Where is the post office?

Не могли бы Вы объяснить, как пройти к почте? Would you please direct me to the post office?

Я хочу послать это письмо заказным. Please register this letter.

Я хочу послать его экспресс-почтой. I would like to send it by express.

Я хотел бы послать это письмо авиапочтой. I’d like to send this letter by air mail.

Пожалуйста, пошлите его спецдоставкой. Please send it by special delivery.

Застрахуйте его, пожалуйста. Insure it, please.

Это весит слишком много? Does this weigh too much?

Сколько это стоит? How much is it?

Сколько будет стоить пересылка этих писем? How much will it cost to send these letters?

Вы не знаете, сколько стоит письмо а Россию? Do you know what the postage is to Russia?

Сколько стоит авиаписьмо в Россию? How much does it cost to send an airmail to Russia?

Где я могу купить марки и открытки? Where can I get stamps and postcards?

Я хотел бы отправить эту посылку в Варшаву. I’d like to send this package to Warsaw.

Взвесьте это письмо, пожалуйста. Will you weigh this parcel, please?