Местный звонок. Local call.

Международный звонок. International call.

Я хотел бы сделать звонок в Москву за счет адресата. I want to make a collect call to Moscow.

Я хотел бы позвонить за границу. I’d like to make an overseas call.

Разговор с уведомлением, пожалуйста. Make it a person-to-person call, please.

Сколько стоит трехминутный разговор с Германией? How much does it cost for three minutes to Germany?

Я хотел бы позвонить в Мюнхен. I would like to make a call to Munich.

Где здесь поблизости телефон-автомат? Where can I find a public phone around here?

Линия занята. The line is busy.

Этого номера нет в справочнике. The number is unlisted.

Можно мне набирать напрямую? Can I dial directly?

Извините, Вы ошиблись номером. I’m sorry, you have the wrong number.

Его сейчас нет. He’s not in now.

Она сейчас говорит по другому телефону. She’s on another line now.

Не кладите трубку, пожалуйста. Hold the line, please.

Не кладите пока трубку, пожалуйста. Don’t hang up yet, please.

Я перезвоню позже. I’ll call again later.

Добавочный 212, пожалуйста. Give me extension 212 (two-one-two), please.

Кто говорит? Who is calling, please?

Как это пишется? How do you spell that?

Я ошибся номером. I got the wrong number.

Пожалуйста, попросите его мне позвонить. Please ask him to call me.

Я слушаю. Go ahead.

Вы можете ему кое-что передать? Could you leave a message?

Когда он вернется? What time is he expected back?