|Я хотел бы отправить телеграмму.
|I would like to send a telegram.
|Можно попросить бланк телеграммы?
|May I have a telegram form?
|Когда телеграмма будет в Москве?
|When will the telegram arrive in Moscow?
|Это очень долго. Вы не могли бы послать ее экспрессом?
|That takes too long. Would you please do it by express?
|Сколько стоит одно слово?
|What is the charge per word?
|Сколько букв может быть в одном слове?
|How many letters are allowed per word?
Русско-английский разговорник
Телеграф
2 апреля 2019 | 17:37
2310