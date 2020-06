Я хотел бы отправить телеграмму. I would like to send a telegram.

Можно попросить бланк телеграммы? May I have a telegram form?

Когда телеграмма будет в Москве? When will the telegram arrive in Moscow?

Это очень долго. Вы не могли бы послать ее экспрессом? That takes too long. Would you please do it by express?

Сколько стоит одно слово? What is the charge per word?