Это была моя вина. It is my fault.

Мне кажется, это Ваша вина. I think it was your fault.

Не похоже, чтобы ущерб был большой. There doesn’t seem to be much damage.

Давайте решим вопрос между нами. Can we settle the matter between ourselves?

Пусть кто-нибудь вызовет полицию. I would like somebody to call the police.

Я иностранец. Вот мои водительские права. I ’ m a foreigner. Here’s my driver’s license.

Назовите Вашу фамилию и адрес, пожалуйста. may I have your name and address?