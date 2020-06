Билет туда и обратно, пожалуйста. I would like a round-trip ticket, please.

Этот автобус идет туда? Does this bus go to that place?

Когда идет следующий автобус в аэропорт? What time does the next bus for airport leave?

Это расписание еще действует? Is this bus schedule current?

Сколько стоит билет туда и обратно? What’s the round-trip fare?

Сколько времени действителен обратный билет? How long is a round-trip good for?

Сколько стоит билет туда? How much is the fare to this place?

Как долго ехать до центра? How long will it take to go downtown?

Я хочу сдать билет. I want to cancel this ticket.

Вызовите для меня такси. Would you call a taxi for me, please?

Где мы можем взять такси? Where can we get a taxi?