Мне нужно сорок литров бензина. I would like to have ten gallons of gas.

Я обычно использую бензин. I usually use gasoline.

Можете проверить? Can you check it for me?

У вас есть антифриз? Do you have any antifreeze?

Проверьте давление в шинах. Would you please check the tire pressure?

Долейте тормозной жидкости, пожалуйста. Would you please top up the brake fluid?

Добавьте, пожалуйста, воды в радиатор. Would you please add some water to the radiator?