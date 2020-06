Во сколько отплытие? When does it sail?

Когда посадка? What time do we board?

Где я могу сесть на корабль? Where can I board the ship?

Проводите меня, пожалуйста, до каюты. Would you please show me to my cabin?

Я бы хотел позавтракать в каюте (номере). I would like to have breakfast in my cabin (room).

Я хотел бы зарезервировать кресло на палубе. I’d like to reserve a deck chair.