Я могу взять напрокат машину? Can I rent a car?

Какие документы мне нужно иметь с собой? What papers do I need with me?

Вот мои международные водительские права. This is my international driving permit (license).

Я хотел бы взять эту машину напрокат на два дня. I’d like to rent this car for two days.

Сколько это стоит в неделю (в день)? What does it cost per week (day)?

Цена включает страховку? Does the price include insurance?

Мне нужно оставлять залог? Do I need to pay a deposit?

Куда я могу позвонить, если что-нибудь случится? Please give me some numbers to call in case of trouble.

Покажите мне расценки, пожалуйста. Show me a list of your rates, please.

Сколько нужно платить за дополнительный пробег? How much does it cost for additional kilometers?

Я могу оставить машину в месте назначения? May I drop the car off at destination?

Где я могу вернуть ее? Where can I return it?

Пожалуйста, пошлите машину к моей гостинице завтра утром. Please send a car to my hotel tomorrow morning.

Я хочу подать заявление на возмещение ущерба по автомобильной страховке. I’d like to make a car insurance claim.