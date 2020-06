Как мне добраться отсюда туда? How can I get to this place from here?

Какие поезда идут в Чикаго? Which line goes to Chicago?

Сколько стоит билет до Парижа? How much for a ticket to Paris?

Сколько стоит билет до Рима? What is the fare to Rome?

Мне нужен билет до Лондона. I would like a ticket to London.

Два билета туристического класса. I would like two tourist class tickets.

Я хотел бы забронировать место на этом поезде. I’d like to reserve a seat on this train.

Мне нужно делать пересадку? Do I have to change trains?

Где мне делать пересадку? Where should I change trains?

С какой платформы отправляется поезд? Which platform does the train depart from?

Я опоздал на поезд. Когда идет следующий? I missed the train. When does the next one depart?

Это прямой поезд на Ганбург? Is this a direct train to Humburg?

Этот поезд идет в Лондон? This train goes to London, doesn’t it?

Как долго будет задержка. How long is the delay?

Это поезд скорый или пригородный? Is this train an express or a local?

Здесь есть вагон ресторан? Is there a dining car?

Вагон-ресторан в начале или в хвосте поезда? Is the dining car at the front or rear of the train?

Это место занято? Is this seat taken?

Я думаю, это место мое. I think this is my seat.

Я предпочитаю место у окна. I prefer a seat by the window.

Здесь очень жарко (холодно) It is very hot (cold) here.

Можно открыть окно? May I open the window?

Где мы сейчас проезжаем? Where are we passing now?

Сколько времени поезд здесь стоит? How long does the train stop here?

Где следующая остановка? Where is the next stop?

На какой остановке мне выходить? Which stop should I get off at?

Сколько остановок отсюда? How many stops from here?