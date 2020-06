Здесь есть поблизости хороший ресторан? Are there any good restaurants around here?

Вы можете порекомендовать хороший ресторан? Can you recommend a good place to eat?

Что-нибудь, где не слишком дорого. Some place not too expensive.

Здесь поблизости есть китайский ресторан? Is there a Chinese restaurant near here?

Я хотел бы пойти в китайский ресторан. I'd like to go to a Chinese restaurant.

Я хотел бы попробовать лучшие местные блюда. I want to eat the best local food.

Нам нужно делать заказ заранее? Do we have to make a reservation.

Вы не могли бы принять мой заказ? Can you make reservations for me?

Когда вы открываетесь на завтрак? What time do you open for breakfast?

Мне нужен стол на двоих. I would like a table for two?

У вас есть столик у окна? Do you have a table by the window?

Нас шесть человек. We are a party of six.