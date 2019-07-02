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Образование
2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University
Опыт работы
1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет
Образование
1990-1995 - California Institute of Integral Studies: Counseling, Transpersonal Phychology. World Peace University: Senior Advisor
Опыт работы
2000-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Опытный преподаватель, психолог. Профессионал высокого класса. Одинаково свободно владеет английским и русским языками. Двадцать лет жил в Канаде и США. Англоязычный диктор на международном радио. Профессиональный переводчик. Консультант по человеческим ресурсам (HR), рынкам труда и подбору персонала.
Опыт работы
1998-2019 - Преподаватель МГЛУ, частный репетитор английского
О себе
Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!
Образование
1987-1992 - МГЛУ
Опыт работы
2004-2019 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Методика позволяет добиться полноценного, качественного усвоения материала, постановки речи за счет использования разноплановых заданий. Результат и качество занятий
Образование
1999-2004 - Диплом преподавателя Кембриджского университета(University of Cambridge) CELTA,Certificate in ESOL,TKT,Business English Vantage. Cертификат University of Wyoming,USA. Репетитор английского языка с профильным образованием,опыт работы 15 лет
Опыт работы
2004-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Я вас приветствую и желаю всем вам научиться говорить по-английски так же, как вы общаетесь на своем родном языке. Меня зовут Субботин Вадим Геннадьевич, мне 36 лет. Я аттестованный Американским ВУЗом (University of Wyoming)переводчик и дипломированный Кэмбриджским университетом репетитор английского языка в Москве и Московской области с профильным образованием и огромным опытом, более 15лет
Образование
1996-2001 - МГЛУ им. М. Тореза, теория и методика преподавания иностранных языков и культур,Кембриджский сертификат (FCE ), Опыт преподавания 15 лет
Опыт работы
2002-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Эффективные и запоминающиеся уроки для детей и взрослых! Английский язык – живой и реальный – для дошкольников, школьников и взрослых.
Образование
2003 - НовГУ Факультет Иностранных Языков 1999-2004 - МЛГУ (М. Тореза)
О себе
Более двух лет проживал и работал в США. Владею английским языком на уровне носителя.
Образование
1993-1998 - Высшее лингвистическое образование. Диплом филологического факультета МГУ. Международные сертификаты: TKT, JET SE
Опыт работы
1998-2019 - Преподаватель с 20-летним стажем, в т.ч. за рубежом (Университет им. Сергио Арболеды, Богота, Колумбия, в тесном сотрудничестве с преподавателями-носителями языка)
О себе
Преподаватель с 20-летним стажем, в т.ч. за рубежом
Образование
2010-2015 гг. - МГЛУ им. Мориса Тореза 2014 г. - Humboldt Universität zu Berlin
Опыт работы
2013-по наст.вр. - частная репетиторская деятельность 2015 - МГЛУ им. Мориса Тореза
О себе
Преподаватель английского и немецкого в Московской области и дистанционно
Образование
1983-1988 - МГУ им. Ломоносова. Стажировки в Великобритании.
Опыт работы
1988-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Занятия со взрослыми учащимися и с детьми. Все аспекты языка: постановка произношения, лексика, грамматика, разговорная речь. Разнообразные программы, в основном базирующиеся на британских учебных пособиях. Выбираем пособия в соответствии с вашими целями!
Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
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