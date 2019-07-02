Город:  Москва
Метро:  Чертановская

Елисеева Людмила Александровна

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Родной язык: Русский
Образование: Московский городской педагогический университет
Опыт работы: 10+ лет
Свободен
Носитель языка
Анкета проверена
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0
1600 руб.
за час

Окончила Московский городской педагогический университет, факультет педагогики и методики начального образования, специальность – учитель начальных классов и иностранного языка (2010 г.).

Педагог в центре дополнительного образования (с 2010 г.).

Репетитор с 2009 года.

За короткие сроки помогу Вашему ребенку повысить уровень владения английским языком. Работаю по индивидуальной программе с каждым обучающимся. Квалифицированный педагог по английскому языку. Опыт работы более девяти лет с детьми дошкольного возраста, начальной, средней и старшей школы.

В настоящее время прохожу курсы повышения квалификации при МГУ (дипломы, сертификаты, основную программу обучения и отзывы клиентов предоставляю по Вашему желанию).

Владею современными методиками преподавания предмета. Работа с каждым обучающимся отличается индивидуальным подходом.

На занятиях царит доброжелательная атмосфера, которая способствует благоприятному изучению языка.В результате обучения ребенок будет владеть знаниями в области орфографии, фонетики, лексики, грамматики английского языка. Ребенок научится говорить, понимать на слух, читать, писать и использовать в разговоре речевые образцы.

Есть возможность корректировать программу обучения в соответствии с Вашими пожеланиями.

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Стоимость занятия указана за 60 минут.

2007-2010 гг.
Московский городской педагогический университет, Квалификация Учитель начальных классов и английского языка
2010-2017
ГБОУ ДОД г. Москвы Центр внешкольной работы "На Сумском"

Методика преподавания

График работы

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для дошкольников и школьников 60 мин. 1600 руб.

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