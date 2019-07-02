Елисеева Людмила Александровна

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Окончила Московский городской педагогический университет, факультет педагогики и методики начального образования, специальность – учитель начальных классов и иностранного языка (2010 г.).
Педагог в центре дополнительного образования (с 2010 г.).
Репетитор с 2009 года.
За короткие сроки помогу Вашему ребенку повысить уровень владения английским языком. Работаю по индивидуальной программе с каждым обучающимся. Квалифицированный педагог по английскому языку. Опыт работы более девяти лет с детьми дошкольного возраста, начальной, средней и старшей школы.
В настоящее время прохожу курсы повышения квалификации при МГУ (дипломы, сертификаты, основную программу обучения и отзывы клиентов предоставляю по Вашему желанию).
Владею современными методиками преподавания предмета. Работа с каждым обучающимся отличается индивидуальным подходом.
На занятиях царит доброжелательная атмосфера, которая способствует благоприятному изучению языка.В результате обучения ребенок будет владеть знаниями в области орфографии, фонетики, лексики, грамматики английского языка. Ребенок научится говорить, понимать на слух, читать, писать и использовать в разговоре речевые образцы.
Есть возможность корректировать программу обучения в соответствии с Вашими пожеланиями.
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.
Стоимость занятия указана за 60 минут.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для дошкольников и школьников
|60 мин.
|1600 руб.