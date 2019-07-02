Елисеева Людмила Александровна

Окончила Московский городской педагогический университет, факультет педагогики и методики начального образования, специальность – учитель начальных классов и иностранного языка (2010 г.).

Педагог в центре дополнительного образования (с 2010 г.).

Репетитор с 2009 года.

За короткие сроки помогу Вашему ребенку повысить уровень владения английским языком. Работаю по индивидуальной программе с каждым обучающимся. Квалифицированный педагог по английскому языку. Опыт работы более девяти лет с детьми дошкольного возраста, начальной, средней и старшей школы.

В настоящее время прохожу курсы повышения квалификации при МГУ (дипломы, сертификаты, основную программу обучения и отзывы клиентов предоставляю по Вашему желанию).

Владею современными методиками преподавания предмета. Работа с каждым обучающимся отличается индивидуальным подходом.

На занятиях царит доброжелательная атмосфера, которая способствует благоприятному изучению языка.В результате обучения ребенок будет владеть знаниями в области орфографии, фонетики, лексики, грамматики английского языка. Ребенок научится говорить, понимать на слух, читать, писать и использовать в разговоре речевые образцы.

Есть возможность корректировать программу обучения в соответствии с Вашими пожеланиями.

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Стоимость занятия указана за 60 минут.