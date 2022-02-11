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Сегодня, чтобы выучить английский или улучшить свои знания, не нужно несколько раз в неделю ездить в языковые школы. Воспользуйтесь услугами репетитора по английскому языку онлайн и занимайтесь в любое время и в любом месте. На портале Study.ru собрана большая база репетиторов, которые проводят занятия онлайн.
Опыт работы
2001-2022 - Частный преподаватель английского языка
О себе
Опытный преподаватель с дипломом The University of New South Wales и опытом работы свыше 20 лет
Методика преподавания
Индивидуальные авторские методики
Образование
1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик
Опыт работы
2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online
О себе
Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.
Опыт работы
2015-2018 - Denis' school преподаватель английского языка в организации 2016-2020 - ООО "Гид-Интур" гид с английским языком 2018-по настоящее время - Гостиница Belmond Grand Hotel Europe гид с русским и английским языками 2020-2022 - Big English преподаватель английского языка для школьников и подростков
О себе
Работаю репетитором и гидом 8 лет, занимаюсь со взрослыми и школьниками на платформе Zoom и Skype. Иcпользую самые современные и эффективные учебные пособия от Oxford и Cambridge.
Методика преподавания
Коммуникативная
Образование
2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University
Опыт работы
1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет
Опыт работы
1998-2019 - Преподаватель МГЛУ, частный репетитор английского
О себе
Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!
Образование
2005-2009 - Высшее, Торонто
Опыт работы
1997-2019 - Преподаватель английского, частный репетитор по скайпу
О себе
10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике
Образование
2004-2009 - Seneca College Toronto
Опыт работы
2011-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде
Образование
1981-1986 - МГПИ им.Ленина
Опыт работы
1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, переводчик
О себе
Преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. Частный репетитор со стажем 25 лет. Знаю все хитрости и уловки тестов ОГЭ и ЕГЭ. Сотни подготовленных выпускников с оценками 90+ .Подготовка к внутренним вступительным экзаменам в ВУЗы
Образование
2004-2009 - Высшее, факультет иностранных языков
Опыт работы
2010-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу
О себе
Здравствуйте, меня зовут Марианна! Я опытный преподаватель более чем 15-летним стажем - репетитор английского и французского языков, имею большой опыт в подготовке к международным экзаменам и ЕГЭ
Образование
1981-1986 - МГПУ им. Ленина, факультет английского языка. Cambridge ESOL
Опыт работы
1986-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор
О себе
Репетитор английского языка. Диплом МГПУ им. Ленина, факультет английского языка, учитель английского и французского языков
Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.
37 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.
Изучать английский онлайн можно всем: и начинающим с нуля, и продолжающим — тем, кто совершенствует свой уровень владения языком. Обычно репетиторы проводят занятия по Скайпу, Зуму или с помощью других доступных платформ.
Перечислим основные преимущества занятий с онлайн-репетиторами:
Воспользуйтесь базой на Study.ru. Мы предлагаем анкеты проверенных репетиторов, которые занимаются и со школьниками, и со взрослыми людьми. Среди них есть и носители языка. При выборе педагога обратите внимание на образование, опыт работы, наличие дополнительных курсов и международных сертификатов, стоимость занятий. Также убедитесь, что репетитор поможет решить ваши задачи: для этого изучите его анкету.
Разумеется! Репетиторы проводят онлайн-занятия эффективно и комфортно для ребенка. Это очень удобно: не нужно никуда ехать, ребенок занимается он привычном темпе. Репетиторы по английскому онлайн также могут подготовить детей к экзаменам — ОГЭ, ЕГЭ и вступительным в университет.
Обычно репетитор использует видеосвязь — Скайп, Зум и т.д. Это эффективно и удобно.
Конечно! На Study.ru собраны анкеты разных репетиторов. Так, у нас вы можете выбрать занятия с носителем языка по Скайпу.