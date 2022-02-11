1

Алексей С.

Статус:
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Онлайн репетитор английского
1

Опыт работы

2001-2022 - Частный преподаватель английского языка

О себе

Опытный преподаватель с дипломом The University of New South Wales и опытом работы свыше 20 лет

Методика преподавания

Индивидуальные авторские методики

Отзывы
defrel96
Очень довольны репетитором. Дочь занимается второй год английским языкам. Благодаря занятиям с Алексеем, в школе стала одной из лучших учениц которую берут на олимпиады.
Все отзывы (1)
Корпоративное обучение английскому Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Репетиторы онлайн Английский для детей Разговорный английский ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому для взрослых Репетитор на дому для школьников
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
дошкольников
Для детей
Для подростков
Для взрослых
Начальная школа 1-4 класс
Школьники 5-9 класс
Школьники 10-11 класс
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  неизвестно
1000 руб.
за час
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6

Жаровцева Дарья

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Онлайн репетитор английского
6

Образование

1995-2000 - Российский университет дружбы народов. Диплом: лингвист-переводчик

Опыт работы

2000-2022 - Переводчик, преподаватель английского языка, частный репетитор, ведущая международных конференций по языкам и искусству offline/online

О себе

Современный и живой английский язык. Все уровни. Опытный преподаватель-тренер-переводчик-психолингвист. Уникальная авторская методика обучения.

Корпоративное обучение английскому Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Репетиторы онлайн Разговорный английский ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому для взрослых Репетитор на дому для школьников
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Для взрослых
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
2500 руб.
за час
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0

Екатерина Юрьевна

Статус:
Стаж: 8 лет
Свободен
Русскоговорящий
Онлайн репетитор английского
0

Опыт работы

2015-2018 - Denis' school преподаватель английского языка в организации 2016-2020 - ООО "Гид-Интур" гид с английским языком 2018-по настоящее время - Гостиница Belmond Grand Hotel Europe гид с русским и английским языками 2020-2022 - Big English преподаватель английского языка для школьников и подростков

О себе

Работаю репетитором и гидом 8 лет, занимаюсь со взрослыми и школьниками на платформе Zoom и Skype. Иcпользую самые современные и эффективные учебные пособия от Oxford и Cambridge.

Методика преподавания

Коммуникативная

Корпоративное обучение английскому Репетиторы онлайн Английский для детей Разговорный английский ОГЭ по английскому для взрослых для школьников
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Для подростков
Для взрослых
Начальная школа 1-4 класс
Школьники 5-9 класс
Школьники 10-11 класс
Школьники 10-11 класс
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  неизвестно
1000 руб.
за час
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9

Синагра Радмила Владимировна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Онлайн репетитор английского
8

Образование

2005 - МГУ им. Ломоносова и Cambridge University

Опыт работы

1996-2000 - Московский государственный институт культуры, аспирантура 2000-2005 - Российская академия образования 1990- по настоящее время - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Я получила образование Кембридже и Московском Государственном Университете, проживала в США, Англии, Италии несколько лет, мой общий стаж работы более 25 лет

Отзывы
Bogdan142
Радмила Владимировна, просто замечательно подготавливает к международным экзаменам! Подготовились за месяц и сдали лучше чем ожидали))))
Все отзывы (9)
Корпоративное обучение английскому Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Репетиторы онлайн Английский для детей Разговорный английский ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому для взрослых Репетитор на дому для школьников
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Для взрослых
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
3000 руб.
за час
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2

Нина Викторовна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Онлайн репетитор английского
2

Опыт работы

1998-2019 - Преподаватель МГЛУ, частный репетитор английского

О себе

Первая встреча очно или по скайпу длительностью 30 минут - БЕСПЛАТНО!

Отзывы
Karinka
С Ниной Викторовной Я смогла подтянуть свой разговорный английский, безумно ей благодарна. У неё свой уникальный подход к каждому, с ней легко и интересно изучать английский. Она супер)))
Все отзывы (2)
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Английский для детей Разговорный английский ЕГЭ по английскому для взрослых
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
null руб.
за час
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2

Рыбак Ксения

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 14 лет
Свободен
Русскоговорящий
Онлайн репетитор английского
2

Образование

2005-2009 - Высшее, Торонто

Опыт работы

1997-2019 - Преподаватель английского, частный репетитор по скайпу

О себе

10+ years of English tutoring (native speaker from Canada). Английский для разных возрастов и различного уровня, как для новичков, так и для желающих иммигрировать и поступить в вузы Северной Америки (подготовка к TOEFL, IELTS, написание сочинений и тд). Отдельное внимание уделяю произношению и грамматике

Отзывы
Tosha
Я никогда не думал, что смогу выучить английский невыходя из дома. С Ксенией заниматься одно удовольствие, она хороший специалист, всё понятно объясняет, у неё индивидуальный подход к каждому ученику. Очень ей благодарен!! Смело обращайтесь к ней, он…
Все отзывы (2)
Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Репетиторы онлайн Разговорный английский ЕГЭ по английскому Носители английского для взрослых для школьников
Студенты
Взрослые
Для детей
Для взрослых
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
1500 руб.
за час
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2

Клевис

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 8 лет
Свободен
Носитель языка
Русскоговорящий
Онлайн репетитор английского
2

Образование

2004-2009 - Seneca College Toronto

Опыт работы

2011-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу

О себе

Носитель английского и французского, полиглот. Живу в Канаде

Отзывы
Natalik
Клевис самый крутой учитель!!! С ним заниматься одно удовольствие, он всё доходчиво и понятно объясняет. За пару месяцев он подготовил меня к международному экзамену, сейчас уверенно могу сказать, Я знаю и понимаю английский!!!! Я не пожалела, что …
Все отзывы (2)
Репетиторы онлайн Разговорный английский Носители английского для взрослых для школьников
Для детей
Для подростков
Для взрослых
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
1400 руб.
за час
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0

Наталья Николаевна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Онлайн репетитор английского
0

Образование

1981-1986 - МГПИ им.Ленина

Опыт работы

1990-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор, переводчик

О себе

Преподаватель английского языка высшей квалификационной категории. Частный репетитор со стажем 25 лет. Знаю все хитрости и уловки тестов ОГЭ и ЕГЭ. Сотни подготовленных выпускников с оценками 90+ .Подготовка к внутренним вступительным экзаменам в ВУЗы

Разговорный английский ЕГЭ по английскому ОГЭ по английскому для взрослых
Для взрослых
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
1500 руб.
за час
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0

Марианна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 9 лет
Свободен
Носитель языка
Онлайн репетитор английского
0

Образование

2004-2009 - Высшее, факультет иностранных языков

Опыт работы

2010-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор по скайпу

О себе

Здравствуйте, меня зовут Марианна! Я опытный преподаватель более чем 15-летним стажем - репетитор английского и французского языков, имею большой опыт в подготовке к международным экзаменам и ЕГЭ

Репетиторы для подготовки к международным экзаменам по английскому языку Репетиторы онлайн Разговорный английский для взрослых для школьников
Школьники 12-16 лет
Для детей
Для взрослых
Для студентов
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
550 руб.
за час
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0

Лега Полина Петровна

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Русскоговорящий
Онлайн репетитор английского
0

Образование

1981-1986 - МГПУ им. Ленина, факультет английского языка. Cambridge ESOL

Опыт работы

1986-2019 - Преподаватель английского языка, частный репетитор

О себе

Репетитор английского языка. Диплом МГПУ им. Ленина, факультет английского языка, учитель английского и французского языков

Разговорный английский для взрослых Репетитор на дому для школьников
Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Для взрослых
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У ученика  / Дистанционно
Город:  Москва
750 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором онлайн

Средняя цена за час - 1094 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 400 рублей и доходит до 3000. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Отзывы о репетиторах по английскому языку

37 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.

Очень довольны репетитором. Дочь занимается второй год английским языкам. Благодаря занятиям с Алексеем, в школе стала одной из лучших учениц которую берут на олимпиады.
On behalf of myself and of the staff of the Skolkovo Golf Club, I would like to express my gratitude to the lingo-coach teacher Daria Zharovtseva for the English classes she has provided to the company’s employees. During the entire educational pr…
Занимаемся уже третий год. Недавно я сдал IELTS на 8.5, а начинал у Алексея на уровне Lower Intermediate. Я специалист в области IT. На днях получил job offer от компании, о которой даже не мечтал. Спасибо, Алексей!
Наталья Николаевна, помогла мне за короткий срок (3 месяца) подготовиться к ЕГЭ. С ней заниматься легко и интересно. Я с нетерпением ждала следующего занятия. Всем рекомендую этого репетитора!!!!!!
Брайан, спасибо Вам большое за те знания которые дали мне! Мы занимались при помощи Skype, это очень удобно, изучать английский не выходя из дома. Сейчас я уверенно могу сказать, что знаю английский. Смело обращайтесь к Брайану, не пожалеете!!!
С Ниной Викторовной Я смогла подтянуть свой разговорный английский, безумно ей благодарна. У неё свой уникальный подход к каждому, с ней легко и интересно изучать английский. Она супер)))

Почему стоит учить английский язык онлайн

Изучать английский онлайн можно всем: и начинающим с нуля, и продолжающим — тем, кто совершенствует свой уровень владения языком. Обычно репетиторы проводят занятия по Скайпу, Зуму или с помощью других доступных платформ.

Перечислим основные преимущества занятий с онлайн-репетиторами:

  1. Вы сами формируете расписание: занимайтесь где и когда удобно.
  2. Вам не нужно ехать на занятия в языковой центр и тратить время на дорогу.
  3. Занятия доступны всем: школьникам, студентам и взрослым людям.
  4. За занятия онлайн цены обычно ниже, чем за очные уроки.
  5. Программа обучения подстраивается под вас и ваши цели.

Часто задаваемые вопросы

Как найти репетитора по английскому языку онлайн?

Воспользуйтесь базой на Study.ru. Мы предлагаем анкеты проверенных репетиторов, которые занимаются и со школьниками, и со взрослыми людьми. Среди них есть и носители языка. При выборе педагога обратите внимание на образование, опыт работы, наличие дополнительных курсов и международных сертификатов, стоимость занятий. Также убедитесь, что репетитор поможет решить ваши задачи: для этого изучите его анкету.

Можно ли нанять репетитора онлайн для ребенка?

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