Носитель языка
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Юлия Рыжова

Статус: Частный преподаватель
Стаж: 15 лет
Свободен
Носитель языка
Репетитор по английскому языку онлайн
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Образование

1995-2000 - Квалифицированный преподаватель с 17-летним репетиторским стажем. Дипломы ОЗПИ, ГУУ. Учитель английского и немецкого языков

Опыт работы

2000-2019 - Опыт работы в школе, на курсах иностранных языков, в иностранных компаниях с экспатами. Погружение в англоязычную среду

О себе

Разговорный и деловой английский. Подготовка к собеседованию на английском языке. Business English dialogue. Подготовка в ВУЗы (акцент на разговорной практике, грамматике).

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Школьники 12-16 лет
Студенты
Взрослые
Репетитор проводит занятия
У себя дома  / У вас дома  / Дистанционно
Город:  Москва
Метро:  Партизанская
600 руб.
за час
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Стоимость занятия с репетитором в Москве

Средняя цена за час - 600 рублей

Цена репетитора по английскому за час начинается от 600 рублей и доходит до 600. Репетиторы сами указывают стоимость занятия. На основе своего педагогического опыта и образования. У многих репетиторов персональные скидки.

Часто задаваемые вопросы

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24 отзывов оставили клиенты. Средний рейтинг - 4.7.