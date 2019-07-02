В 2013 году 27 семей доверили нам своих детей. Не на курсы английского. Мероприятие было еще сложнее. Мы были одними из первых, кто открыл детский лингвистический лагерь в Казани, и первыми, кто создал лагерь в Казани с необычной концепцией, где нет вожатых, есть Лорды и Леди, а так же многое другое, что отличает наш проект от классического пионер-лагеря. Спустя пару лет успешной работы, родители, которые начали доверять нам своих деток на каждые каникулы,попросили нас продолжить обучение и во внеканикулярное время, и, заодно, сами очень хотели поправить свой английский. Желание клиента для нас - закон. Мы организовали курсы английского языка, прошли длительную и непростую процедуру лицензирования образовательной деятельности, и вот уже не первый год обучаем английскому языку детей и взрослых.

Наши преподаватели - это люди, которые умеют интересно преподнести материал не тольно взрослым, но и детям. А дети - это лучший лакмус для оценки качества организации учебного процесса. Если взрослый обучается в основном, потому что понимает, на сколько важно это обучение, то ребенок может вовлечься с головой в образовательный процесс, только если ему интересно.

Британский Клуб за долгое время успешной работы стал брендом, который на слуху. Наша самая главная задача - не просто научить Вас разговаривать на английском, а показать на сколько это полезно, интересно и актуально в сегодняшнем мире. Даже если Вы не думаете перехать в другую страну, то точно мечтаете увидеть мир и больше путешествовать. Английский язык откроет перед Вами новые возможности и расширит рамки Вашего кругозора.