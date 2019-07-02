Британский Клуб

Дата основания

2013 г.

Минимальная стоимость

5500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

230 ₽/ак.час

В 2013 году 27 семей доверили нам своих детей. Не на курсы английского. Мероприятие было еще сложнее. Мы были одними из первых, кто открыл детский лингвистический лагерь в Казани, и первыми, кто создал лагерь в Казани с необычной концепцией, где нет вожатых, есть Лорды и Леди, а так же многое другое, что отличает наш проект от классического пионер-лагеря. Спустя пару лет успешной работы, родители, которые начали доверять нам своих деток на каждые каникулы,попросили нас продолжить обучение и во внеканикулярное время, и, заодно, сами очень хотели поправить свой английский. Желание клиента для нас - закон. Мы организовали курсы английского языка, прошли длительную и непростую процедуру лицензирования образовательной деятельности, и вот уже не первый год обучаем английскому языку детей и взрослых.

Наши преподаватели - это люди, которые умеют интересно преподнести материал не тольно взрослым, но и детям. А дети - это лучший лакмус для оценки качества организации учебного процесса. Если взрослый обучается в основном, потому что понимает, на сколько важно это обучение, то ребенок может вовлечься с головой в образовательный процесс, только если ему интересно.

Британский Клуб за долгое время успешной работы стал брендом, который на слуху. Наша самая главная задача - не просто научить Вас разговаривать на английском, а показать на сколько это полезно, интересно и актуально в сегодняшнем мире. Даже если Вы не думаете перехать в другую страну, то точно мечтаете увидеть мир и больше путешествовать. Английский язык откроет перед Вами новые возможности и расширит рамки Вашего кругозора.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 24 ч. 5500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, Кировский район, метро Козья Слобода, ул. Гладилова, д.27, оф. 217 не указано Записаться на урок

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