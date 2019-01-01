EASY English

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

5990 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

300 ₽/ак.час

Выучите английский ЛЕГКО и с УДОВОЛЬСТВИЕМ по новой методике EASY English - Flipped Classroom!

Всего за 1-8 месяцев по формату, подходящему именно Вам, в мини-группах и с носителями языка в Академии EASY English. Наши ценности - индивидуальный подход и высокое качество.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Детский английский 20 ч. 5990 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, Вахитовский район, метро Площадь Габдуллы Тукая, ул. Островского, д. 38, оф.501 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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