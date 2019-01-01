Дата основания
2016 г.
Минимальная стоимость
5990 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
300 ₽/ак.час
Выучите английский ЛЕГКО и с УДОВОЛЬСТВИЕМ по новой методике EASY English - Flipped Classroom!
Всего за 1-8 месяцев по формату, подходящему именно Вам, в мини-группах и с носителями языка в Академии EASY English. Наши ценности - индивидуальный подход и высокое качество.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Детский английский
|20 ч.
|5990 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Казань, Вахитовский район, метро Площадь Габдуллы Тукая, ул. Островского, д. 38, оф.501
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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