Почему наши студенты достигают 100% РЕЗУЛЬТАТА и ГОВОРЯТ НА АНГЛИЙСКОМ?



+ Наши студенты посещают занятия безлимитно и занимаются каждый день



+ У нас лучшие преподаватели, как носители языка, так и русскоязычные специалисты, прошедшие стажировку заграницей. Каждый студент нашего центра занимается с пятью разными преподавателями!



+ Наши студенты на каждом занятии пополняют словарный запас, изучают грамматику, слушают живую иностранную речь и ОЧЕНЬ МНОГО ГОВОРЯТ НА АНГЛИЙСКОМ!



+ У наших студентов есть БЕСПЛАТНЫЙ доступ к онлайн-курсу и интерактивному тренажеру для дополнительных занятий дома И ЗАКРЕПЛЕНИЯ СВОИХ РЕЗУЛЬТАТОВ



Вы можете начать обучение в любой день, не нужно ждать набора группы!



Обучаем с любого уровня, в том числе начинающих с нуля.



Работаем 7 дней в неделю с 09:30 до 21:45.



Приходите к нам на бесплатный пробный урок. Станьте нашим студентом и начните уже говорить на английском!