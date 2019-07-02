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Почему наши студенты достигают 100% РЕЗУЛЬТАТА и ГОВОРЯТ НА АНГЛИЙСКОМ?
+ Наши студенты посещают занятия безлимитно и занимаются каждый день
+ У нас лучшие преподаватели, как носители языка, так и русскоязычные специалисты, прошедшие стажировку заграницей. Каждый студент нашего центра занимается с пятью разными преподавателями!
+ Наши студенты на каждом занятии пополняют словарный запас, изучают грамматику, слушают живую иностранную речь и ОЧЕНЬ МНОГО ГОВОРЯТ НА АНГЛИЙСКОМ!
+ У наших студентов есть БЕСПЛАТНЫЙ доступ к онлайн-курсу и интерактивному тренажеру для дополнительных занятий дома И ЗАКРЕПЛЕНИЯ СВОИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Обучаем с любого уровня, в том числе начинающих с нуля.
Работаем 7 дней в неделю с 09:30 до 21:45.
Приходите к нам на бесплатный пробный урок. Станьте нашим студентом и начните уже говорить на английском!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|2700 за курс
|Адрес
|График работы
|Казань, Приволжский район, метро Суконная Слобода, ул.Шаляпина, 12
|не указано
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