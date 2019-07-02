Global Speaker

Дата основания

2014 г.

Минимальная стоимость

2700 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

350 ₽/ак.час

Почему наши студенты достигают 100% РЕЗУЛЬТАТА и ГОВОРЯТ НА АНГЛИЙСКОМ?

+ Наши студенты посещают занятия безлимитно и занимаются каждый день

+ У нас лучшие преподаватели, как носители языка, так и русскоязычные специалисты, прошедшие стажировку заграницей. Каждый студент нашего центра занимается с пятью разными преподавателями!

+ Наши студенты на каждом занятии пополняют словарный запас, изучают грамматику, слушают живую иностранную речь и ОЧЕНЬ МНОГО ГОВОРЯТ НА АНГЛИЙСКОМ!

+ У наших студентов есть БЕСПЛАТНЫЙ доступ к онлайн-курсу и интерактивному тренажеру для дополнительных занятий дома И ЗАКРЕПЛЕНИЯ СВОИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Вы можете начать обучение в любой день, не нужно ждать набора группы!

Обучаем с любого уровня, в том числе начинающих с нуля.

Работаем 7 дней в неделю с 09:30 до 21:45.

Приходите к нам на бесплатный пробный урок. Станьте нашим студентом и начните уже говорить на английском!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 2700 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, Приволжский район, метро Суконная Слобода, ул.Шаляпина, 12 не указано Записаться на урок

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