Go! English

Дата основания

2017 г.

Минимальная стоимость

6700 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

270 ₽/ак.час

Go! English - это не очередные курсы английского языка 2 раза в неделю.

- у нас вы легко можете посещать 10 и более занятий в неделю
- вы сами выбираете какие аспекты вам важнее (например, английский для путешествий и разговорный английский)
- в месяц можно легко посещать по 25-30 занятий
- вы сами выбираете удобное время для посещения занятий.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 24 ч. 6700 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, Вахитовский район, метро Площадь Габдуллы Тукая, ул. Петербурская, 42, офис 9 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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