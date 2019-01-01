Дата основания
2017 г.
Минимальная стоимость
6700 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
270 ₽/ак.час
Go! English - это не очередные курсы английского языка 2 раза в неделю.
- у нас вы легко можете посещать 10 и более занятий в неделю
- вы сами выбираете какие аспекты вам важнее (например, английский для путешествий и разговорный английский)
- в месяц можно легко посещать по 25-30 занятий
- вы сами выбираете удобное время для посещения занятий.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|24 ч.
|6700 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Казань, Вахитовский район, метро Площадь Габдуллы Тукая, ул. Петербурская, 42, офис 9
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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