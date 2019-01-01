Go! English - это не очередные курсы английского языка 2 раза в неделю.



- у нас вы легко можете посещать 10 и более занятий в неделю

- вы сами выбираете какие аспекты вам важнее (например, английский для путешествий и разговорный английский)

- в месяц можно легко посещать по 25-30 занятий

- вы сами выбираете удобное время для посещения занятий.