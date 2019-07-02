HIJAZZ

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

400 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

В нашем центре вы также можете изучать иностранные языки любого уровня сложности. С 2006 года в «Hijazz» стартовал первый набор на языковые курсы по английскому и турецкому языкам. Сейчас мы можем предложить вам обучение любым иностранным языкам и подготовку к международным языковым экзаменам (TOEFL, IELTS, DELF, TÖMER и другие) вам остается только выбрать!

За эти годы компания приобрела внушительный опыт и штат специалистов, которые помогут вам освоить любой уровень иностранных языков. Мы проводим как индивидуальные, так и групповые занятия, а также корпоративное обучение сотрудников компаний. Реализуем обучение с носителями языка, подбираем индивидуальный график для каждого студента. Наши либеральные цены, аудитории в центре города и преподаватели позволят вам осуществить вашу мечту разговаривать на иностранном языке.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам по английскому 1 ч. 400 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, жилой комплекс Кловер Хаус, метро Площадь Габдуллы Тукая, Щербаковский переулок, 7 не указано Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!