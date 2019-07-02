В нашем центре вы также можете изучать иностранные языки любого уровня сложности. С 2006 года в «Hijazz» стартовал первый набор на языковые курсы по английскому и турецкому языкам. Сейчас мы можем предложить вам обучение любым иностранным языкам и подготовку к международным языковым экзаменам (TOEFL, IELTS, DELF, TÖMER и другие) вам остается только выбрать!

За эти годы компания приобрела внушительный опыт и штат специалистов, которые помогут вам освоить любой уровень иностранных языков. Мы проводим как индивидуальные, так и групповые занятия, а также корпоративное обучение сотрудников компаний. Реализуем обучение с носителями языка, подбираем индивидуальный график для каждого студента. Наши либеральные цены, аудитории в центре города и преподаватели позволят вам осуществить вашу мечту разговаривать на иностранном языке.