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В нашем центре вы также можете изучать иностранные языки любого уровня сложности. С 2006 года в «Hijazz» стартовал первый набор на языковые курсы по английскому и турецкому языкам. Сейчас мы можем предложить вам обучение любым иностранным языкам и подготовку к международным языковым экзаменам (TOEFL, IELTS, DELF, TÖMER и другие) вам остается только выбрать!
За эти годы компания приобрела внушительный опыт и штат специалистов, которые помогут вам освоить любой уровень иностранных языков. Мы проводим как индивидуальные, так и групповые занятия, а также корпоративное обучение сотрудников компаний. Реализуем обучение с носителями языка, подбираем индивидуальный график для каждого студента. Наши либеральные цены, аудитории в центре города и преподаватели позволят вам осуществить вашу мечту разговаривать на иностранном языке.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|1 ч.
|400 за курс
|Адрес
|График работы
|Казань, жилой комплекс Кловер Хаус, метро Площадь Габдуллы Тукая, Щербаковский переулок, 7
|не указано
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