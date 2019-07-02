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Наши программы располагают к живому общению,
в основном, на иностранном языке.
Образовательные программы предполагают игру, тем
самым мотивируют к знаниям и достижениям.
У нас бережный подход к развитию ребенка
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|8 ч.
|2340 за курс
|Адрес
|График работы
|Казань, Московский район, метро Яшьлек, ул. Соловецких Юнг, 1
|не указано
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