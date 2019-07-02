Королевские беседы

Дата основания

2017 г.

Минимальная стоимость

2340 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

340 ₽/ак.час

Наши программы располагают к живому общению,
в основном, на иностранном языке.

Образовательные программы предполагают игру, тем
самым мотивируют к знаниям и достижениям.

У нас бережный подход к развитию ребенка

  • Без нарушения принципов возрастного обучения
  • Без хаотичного процесса подачи новых знаний
  • Без преждевременного освоения навыков, к которым не готов детский мозг
  • Без смешивания языков и выстраивания языкового барьера
  • Без показного зазубривания ради "табуреточных выступлений"
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 8 ч. 2340 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, Московский район, метро Яшьлек, ул. Соловецких Юнг, 1 не указано Записаться на урок

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