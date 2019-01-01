«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний.

Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке.

У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.

Мы поможем подготовиться к международным экзаменам IELTS TOEFL. Готовим к ЕГЭ и ОГЭ.

В мае наши слушатели сдают Кембриджские тесты, а в сентябре мы торжественно награждаем.

Желающие могут оставить заявку. Наши администраторы перезвонят и пригласят на бесплатные уроки в удобное для вас время. Мы предлагаем посетить пробное: одно групповое и индивидуально. Здесь ученик знакомиться с учителем и методикой преподавания. Разрабатываем совместно план согласно целям и интересам клиента.

Применяется смешанное обучение: в "LengviPark" проходит в группе до 6 человек и онлайн. Это эффективно: педагог за 60 минут успевает поработать со всеми, а сам курсант позаниматься дополнительно дома.

Предоставляем неограниченный доступ на онлайн-платформу. Онлайн-курс состоит из двух частей: самостоятельная работа на платформе и отдельно с носителем-преподавателем с опытом более 3-х лет и сертификатами CELTA DELTA TESOL.

Если не понравится услуга по каким-либо причинам - всегда сможете вернуть деньги за неиспользованные занятия.