Дата основания
2013 г.
Минимальная стоимость
3000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
250 ₽/ак.час
«ЛенгвиПарк» основан в 2013 году. Сформировался коллектив профессионалов. Сейчас развиваемся и постоянно повышаем уровень знаний.
Детей начинаем учить с трех лет. Преподаватели смогут в игровой форме научить читать, писать и говорить на английском языке.
У нас есть курсы для тех, кто путешествует. Вы научитесь просто и понятно изъясняться в путешествиях.
Мы поможем подготовиться к международным экзаменам IELTS TOEFL. Готовим к ЕГЭ и ОГЭ.
В мае наши слушатели сдают Кембриджские тесты, а в сентябре мы торжественно награждаем.
Желающие могут оставить заявку. Наши администраторы перезвонят и пригласят на бесплатные уроки в удобное для вас время. Мы предлагаем посетить пробное: одно групповое и индивидуально. Здесь ученик знакомиться с учителем и методикой преподавания. Разрабатываем совместно план согласно целям и интересам клиента.
Применяется смешанное обучение: в "LengviPark" проходит в группе до 6 человек и онлайн. Это эффективно: педагог за 60 минут успевает поработать со всеми, а сам курсант позаниматься дополнительно дома.
Предоставляем неограниченный доступ на онлайн-платформу. Онлайн-курс состоит из двух частей: самостоятельная работа на платформе и отдельно с носителем-преподавателем с опытом более 3-х лет и сертификатами CELTA DELTA TESOL.
Если не понравится услуга по каким-либо причинам - всегда сможете вернуть деньги за неиспользованные занятия.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|12 ч.
|3000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Казань, Вахитовский район, метро Площадь Габдуллы Тукая, ул. Ершова 1а
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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