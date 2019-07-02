Курсы подготовки к IELTS в LF School

LF Sсhool предлагает cерию

специализированных курсов по подготовке к международному экзамену IELTS.

IELTS Extended Course — интенсивный курс подготовки к IELTS.

One Day Course — однодневный курс подготовки к экзамену IELTS.

One-day Writing — однодневный интенсивный курс подготовки к экзамену IELTS

IELTS Foundation Course — 4 месяца подготовки к сдаче экзамена IELTS

Индивидуальные занятия/ занятия по Skype по подготовке к IELTS.

Наши подготовительные программы эффективны благодаря тому, что мы:

уделяем внимание развитию практических языковых навыков в повседневных ситуациях;

ориентируемся на достижение необходимого результата;

развиваем одновременно навыки чтения, письма, устной речи и восприятия речи на слух в той мере, в какой это необходимо на экзамене;

отрабатываем cтратегию сдачи экзамена;

организуем пробные экзамены;

устраиваем индивидуальные консультации.

Перед началом курсов необходимо пройти обязательное входное тестирование. Определить уровень английского языка и записаться на курс можно в офисе «LF School» в любое удобное для вас время (НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 1 ЧАС).