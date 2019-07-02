LF School

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

333 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

333 ₽/ак.час
Курсы подготовки к IELTS в LF School

LF Sсhool предлагает cерию
специализированных курсов по подготовке к международному экзамену IELTS.

  • IELTS Extended Course — интенсивный курс подготовки к IELTS.
  • One Day Course — однодневный курс подготовки к экзамену IELTS.
  • One-day Writing — однодневный интенсивный курс подготовки к экзамену IELTS
  • IELTS Foundation Course — 4 месяца подготовки к сдаче экзамена IELTS
  • Индивидуальные занятия/ занятия по Skype по подготовке к IELTS.

Наши подготовительные программы эффективны благодаря тому, что мы:

  • уделяем внимание развитию практических языковых навыков в повседневных ситуациях;
  • ориентируемся на достижение необходимого результата;
  • развиваем одновременно навыки чтения, письма, устной речи и восприятия речи на слух в той мере, в какой это необходимо на экзамене;
  • отрабатываем cтратегию сдачи экзамена;
  • организуем пробные экзамены;

устраиваем индивидуальные консультации.
Перед началом курсов необходимо пройти обязательное входное тестирование. Определить уровень английского языка и записаться на курс можно в офисе «LF School» в любое удобное для вас время (НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 1 ЧАС).

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Курсы подготовки к IELTS 1 ч. 333 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, микрорайон Горки-3, метро Проспект Победы, Проспект Победы д.48 не указано Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!