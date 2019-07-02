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LF Sсhool предлагает cерию
специализированных курсов по подготовке к международному экзамену IELTS.
Наши подготовительные программы эффективны благодаря тому, что мы:
устраиваем индивидуальные консультации.
Перед началом курсов необходимо пройти обязательное входное тестирование. Определить уровень английского языка и записаться на курс можно в офисе «LF School» в любое удобное для вас время (НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 1 ЧАС).
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Курсы подготовки к IELTS
|1 ч.
|333 за курс
|Адрес
|График работы
|Казань, микрорайон Горки-3, метро Проспект Победы, Проспект Победы д.48
|не указано
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