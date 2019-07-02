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Занятия по английскому для детей и подростков предназначены для улучшения знаний языка и формирования навыков разговорной речи в непринужденной располагающей к изучению атмосфере. По окончанию курса участники смогут увереннее сдавать экзамен по английскому, быть подготовленным к дальнейшему обучению в России и за рубежом, использовать знания языка в поездках по англоговорящим странам и не только, а также в каждодневном общении с иностранцами. Обучение проводят квалифицированные преподаватели из России совместно с носителями языка из Америки. На занятиях с русским преподавателем регулярно присутствует носитель языка для практики разговорной речи.
Размер группы: 3-6 человек
Уровень: от начинающего до высшего продолжающего (Beginners-Upper Intermediate)
Возраст: 7-17 лет
Учебник: MacMillan English World
Примечания: Также мы предлагаем индивидуальные и полу индивидуальные занятия с нашими преподавателями. Индивидуальные занятия начнутся в октябре, после того, как будут сформированы группы. Звоните для более подробной информации.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|1 ч.
|320 за курс
|Адрес
|График работы
|Казань, микрорайон Горки-3, метро Проспект Победы, ул. Ю. Фучика, 55 офис 2
|не указано
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