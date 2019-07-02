Занятия по английскому для детей и подростков предназначены для улучшения знаний языка и формирования навыков разговорной речи в непринужденной располагающей к изучению атмосфере. По окончанию курса участники смогут увереннее сдавать экзамен по английскому, быть подготовленным к дальнейшему обучению в России и за рубежом, использовать знания языка в поездках по англоговорящим странам и не только, а также в каждодневном общении с иностранцами. Обучение проводят квалифицированные преподаватели из России совместно с носителями языка из Америки. На занятиях с русским преподавателем регулярно присутствует носитель языка для практики разговорной речи.

Размер группы: 3-6 человек

Уровень: от начинающего до высшего продолжающего (Beginners-Upper Intermediate)

Возраст: 7-17 лет

Учебник: MacMillan English World

Примечания: Также мы предлагаем индивидуальные и полу индивидуальные занятия с нашими преподавателями. Индивидуальные занятия начнутся в октябре, после того, как будут сформированы группы. Звоните для более подробной информации.