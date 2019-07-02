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Языковая школа «Master English» пользуется огромной популярностью в Казани. Что же привлекает учащихся? Никаких секретов – одни преимущества:
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс по английскому
|16 ч.
|5500 за курс
|Адрес
|График работы
|Казань, Вахитовский район, метро Суконная Слобода, ул, Петербургская, д 55, литер 3, 2-й подъезд, 2 этаж
|не указано
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