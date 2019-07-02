Master English

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

5500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

650 ₽/ак.час

Языковая школа «Master English» пользуется огромной популярностью в Казани. Что же привлекает учащихся? Никаких секретов – одни преимущества:

  • обширное предложение услуг в сфере образования. Мы проводим языковые курсы в различных направлениях: от общих и бизнес-программ до интенсивных кусов с подготовкой к международным экзаменам, всевозможные спецкурсы и тренинги. Если желаете развиваться в языковом плане, мы готовы предложить оптимальную для Вас программу;
  • индивидуализация обучения. Наш главный ориентир – личный результат каждого отдельного учащегося и учет его особенностей даже на групповых занятиях (6-8 человек);
  • удобное расположение. Образовательный центр «Master English» находится в центральном районе Казани - в Технопарке «Идея»;
  • высококвалифицированный педагогический состав. Все наши специалисты – дипломированные педагоги с внушительным опытом работы по профилю. Каждый из них прошел языковую стажировку за границей. Наши преподаватели постараются привить Вам искреннюю любовь к иностранному языку и помогут воспринимать его практически как родной;
  • контроль качества обучения. Для этих целей организован специальный методотдел. В его компетенцию входят: работа с преподавателями, обновление и разработка учебных материалов и пособий, проведение тестов для учащихся языковой школы;
  • гибкая ценовая политика. Оплачивать курсы можно ежемесячно или единовременно. Оплачивая сразу весь курс, Вы получаете 5%-ю скидку;
  • уникальная программа системы поддержки памяти студентов – авторская разработка наших ведущих педагогов.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс по английскому 16 ч. 5500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, Вахитовский район, метро Суконная Слобода, ул, Петербургская, д 55, литер 3, 2-й подъезд, 2 этаж не указано Записаться на урок

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