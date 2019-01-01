Need4Speak

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

12800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Need4Speak – это ведущий центр изучения иностранных языков, подготовки к международным экзаменам TOEFL, IELTS, а также ЕГЭ и ОГЭ, обучения, волонтерских проектов, стажировок и работы за границей в Республике Татарстан

Английский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Португальский (Бразильский), Русский как иностранный, Татарский, Французский, Чешский, Японский и другие языки в группах и индивидуально в нашей школе и с выездом. Корпоративное обучение

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам 72 ч. 12800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, Вахитовский район, метро Площадь Габдуллы Тукая, ул. Пушкина, д. 52 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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