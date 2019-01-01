Need4Speak – это ведущий центр изучения иностранных языков, подготовки к международным экзаменам TOEFL, IELTS, а также ЕГЭ и ОГЭ, обучения, волонтерских проектов, стажировок и работы за границей в Республике Татарстан



Английский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Португальский (Бразильский), Русский как иностранный, Татарский, Французский, Чешский, Японский и другие языки в группах и индивидуально в нашей школе и с выездом. Корпоративное обучение