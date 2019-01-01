Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
12800 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Need4Speak – это ведущий центр изучения иностранных языков, подготовки к международным экзаменам TOEFL, IELTS, а также ЕГЭ и ОГЭ, обучения, волонтерских проектов, стажировок и работы за границей в Республике Татарстан
Английский, Испанский, Итальянский, Китайский, Немецкий, Португальский (Бразильский), Русский как иностранный, Татарский, Французский, Чешский, Японский и другие языки в группах и индивидуально в нашей школе и с выездом. Корпоративное обучение
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам
|72 ч.
|12800 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Казань, Вахитовский район, метро Площадь Габдуллы Тукая, ул. Пушкина, д. 52
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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