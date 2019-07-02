Premium English

Дата основания

2013 г.

Минимальная стоимость

4800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

800 ₽/ак.час

Стремительное развитие Казани в деловой, культурной и спортивной областях делает ее многонациональным городом, что приводит к неуклонному росту иностранных партнеров и потребности в сотрудниках, владеющих английским языком. Для подтверждения своего профессионального присутствия на международном уровне, компании отмечают потребность в сотрудниках, способных принимать международных гостей и партнеров. В связи с запланированными международными спортивными и деловыми событиями в Казани, данная тенденция будет стремительно расти в ближайшие несколько лет.

Центр «Премиум Инглиш» рад предложить Вам и Вашим сотрудникам Корпоративные Курсы Английского языка. Отличительной чертой Корпоративных Курсов Премиум Инглиш является ориентированность на клиента. Специалисты нашего Центра подберут подходящую для Вас программу по продолжительности курса и времени проведения занятий.
Все наши курсы помогут Вашим сотрудникам улучшить все аспекты английского языка, однако основной акцент делается на практику разговорной речи.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 8 ч. 4800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, Ново-Савиновский район, метро Козья Слобода, Чистопольская, 22 не указано Записаться на урок

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