Стремительное развитие Казани в деловой, культурной и спортивной областях делает ее многонациональным городом, что приводит к неуклонному росту иностранных партнеров и потребности в сотрудниках, владеющих английским языком. Для подтверждения своего профессионального присутствия на международном уровне, компании отмечают потребность в сотрудниках, способных принимать международных гостей и партнеров. В связи с запланированными международными спортивными и деловыми событиями в Казани, данная тенденция будет стремительно расти в ближайшие несколько лет.

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Все наши курсы помогут Вашим сотрудникам улучшить все аспекты английского языка, однако основной акцент делается на практику разговорной речи.