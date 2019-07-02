Speak English

Дата основания

2014 г.

Минимальная стоимость

2900 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

350 ₽/ак.час

Школа иностранных языков Speak English – одна из первых на региональном рынке образовательных услуг .

Лидер в сфере обучения иностранным языкам в Казани.

Курсы английского и других иностранных языков в школе Speak English – это эффективное обучение с гарантированным результатом.

Сочетание эффективных методик обучения, инновационных технологий и современных подходов.

Speak English - аккредитованный центр по приёму международных экзаменов PTE (Pearson Test of English).

Школа английского языка Speak English - предлагает Вам различные программы обучения, в том числе и курсы английского языка для начинающих. При выборе программы мы ориентируемся, прежде всего, на ваши цели:

  • Начать учить английский язык с нуля. Английский для начинающих.
  • Пройти ускоренные курсы «для учивших и забывших».
  • Повысить свой уровень владения английским языком. Разговорный английский.
  • Свободно общаться на английском в туристических поездках. Курс «Английский для туристов».
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 2900 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, Московский район, метро Яшьлек, пр. Ямашева, 10 офис 121 не указано Записаться на урок

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