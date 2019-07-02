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Школа иностранных языков Speak English – одна из первых на региональном рынке образовательных услуг .
Лидер в сфере обучения иностранным языкам в Казани.
Курсы английского и других иностранных языков в школе Speak English – это эффективное обучение с гарантированным результатом.
Сочетание эффективных методик обучения, инновационных технологий и современных подходов.
Speak English - аккредитованный центр по приёму международных экзаменов PTE (Pearson Test of English).
Школа английского языка Speak English - предлагает Вам различные программы обучения, в том числе и курсы английского языка для начинающих. При выборе программы мы ориентируемся, прежде всего, на ваши цели:
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|2900 за курс
|Адрес
|График работы
|Казань, Московский район, метро Яшьлек, пр. Ямашева, 10 офис 121
|не указано
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