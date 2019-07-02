Школа иностранных языков Speak English – одна из первых на региональном рынке образовательных услуг .



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Сочетание эффективных методик обучения, инновационных технологий и современных подходов.



Speak English - аккредитованный центр по приёму международных экзаменов PTE (Pearson Test of English).

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