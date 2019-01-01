Как проходит корпоративное обучение английскому языку в группе

Группа занимается 2 или 3 раза в неделю, по желанию, в любое удобное для работников время. Одно занятие длится 1,5 или 2 часа.

В группе занимаются от 6 до 10 человек. Все учебные пособия и материалы выдаются бесплатно.

Материал одного курса рассчитан на 144 ак. часа занятий в классе, это 72 практических урока по 1,5 часа. Каждый урок посвящен конкретной теме (семья, работа, учеба, путешествия и др.), где Вы знакомитесь с новыми словами и фразами по теме и учитесь применять их на практике в живом диалоге друг с другом и с преподавателем.

Мы не пишем длинных лекций под диктовку. Мы не рисуем абстрактные схемы и таблицы. Минимум теории и больше практики - вот залог успеха обучения без языкового барьера. Большая часть времени на уроке, конечно же, посвящена общению на английском языке, с комментариями на русском (если необходимо).

Групповые занятия проходят в форме разговорного игрового клуба и только на английском языке, где общение на русском сведено к минимуму. После каждого урока Вы получаете домашнее задание, чтобы еще раз закрепить полученные знания. Оттачивание практических навыков дома входит в курс и является неотъемлемой его частью. Один курс рассчитан на 3-6 месяцев интенсивных занятий.

Пропустили занятие? Ничего страшного - Вы без труда сможете его восстановить и в следующий раз быть в курсе событий! Мы организуем группу в ВКонтакте для Вашей учебной группы, где на следующий день после занятия преподаватель будет размещать короткое видео объяснение по новым словам и правилам, домашнее задание, а также видеозапись того, как проходило занятие. А в случае затруднения, Вы всегда сможете задать вопросы в группе и получить на них ответ.