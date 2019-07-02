«Think OTB English» - это новый, динамичный и увлекательный канадский вариант английской школы, чтобы улучшить ваши навыки общения, ТОЛЬКО для таких людей, как вы, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО готовые к ПРАКТИКЕ, независимо от вашего уровня английского.

OTB акроним расшифровывается как: Outside The Box.BOX – это КОРОБКА - ВАШ УМ. ... ваша ГОЛОВА ... Ваши собственные предустановленные ОГРАНИЧЕНИЯ .... ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ БАРЬЕРЫ, которые не позволяют вам общаться СВОБОДНО на английском языке.

Мы поможем вам ДУМАТЬ ВНЕ КОРОБКИ!

Будьте открыты, чтобы практиковать свой английский с другими людьми с одинаковой целью! , Вместе с нашими замечательными инструкторами мы будем расширять ваши возможности, чтобы получить НЕОБХОДИМОЕ ДОВЕРИЕ, не беспокоясь о ваших грамматических ошибках, акцентах и психических барьерах.

Присоединяйтесь к языковым программам, которые у нас есть в школе и ON-LINE !! ТАКЖЕ следите за событиями, которые мы организуем на регулярной основе ежемесячно!

Наша команда «Think OTB» - УДИВИТЕЛЬНАЯ и всегда здесь!