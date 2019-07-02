Языковая школа “Today” работает в сфере изучения иностранных языков, а также ведет переводческую деятельность. Мы предоставляем людям любого возраста возможность окунуться в лигво-пространство – пространство общения, знаний, новых открытий и ярких эмоций.

Наша работа – это индивидуальный подход и обучение по программе, составленной с учетом всех особенностей выявленных у группы. Программа направлена на достижение поставленной Вами цели в изучении иностранного языка.

Наши программы включают в себя:

помощь в освоении школьной программы

подготовку к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ по английскому языку

изучение языка для свободного общения (программы от Elementary до Upper-Intermediate)

изучение языка для туризма

бизнес английский

И.т.д

Работа ведется в малых (от 2-4 человек) и средних (от 4-8 человек) группах. У Вас есть возможность заниматься индивидуально с преподавателем, а также, удаленно по skype.

Ключевые аспекты работы: