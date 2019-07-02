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Языковая школа “Today” работает в сфере изучения иностранных языков, а также ведет переводческую деятельность. Мы предоставляем людям любого возраста возможность окунуться в лигво-пространство – пространство общения, знаний, новых открытий и ярких эмоций.
Наша работа – это индивидуальный подход и обучение по программе, составленной с учетом всех особенностей выявленных у группы. Программа направлена на достижение поставленной Вами цели в изучении иностранного языка.
Работа ведется в малых (от 2-4 человек) и средних (от 4-8 человек) группах. У Вас есть возможность заниматься индивидуально с преподавателем, а также, удаленно по skype.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|40 ч.
|10000 за курс
|Адрес
|График работы
|Казань, Ново-Савиновский район, метро Козья Слобода, ул. Меридианная 26а, офис 03
|не указано
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