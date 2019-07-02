Today

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

10000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

250 ₽/ак.час

Языковая школа “Today” работает в сфере изучения иностранных языков, а также ведет переводческую деятельность. Мы предоставляем людям любого возраста возможность окунуться в лигво-пространство – пространство общения, знаний, новых открытий и ярких эмоций.

Наша работа – это индивидуальный подход и обучение по программе, составленной с учетом всех особенностей выявленных у группы. Программа  направлена на достижение поставленной Вами цели в изучении иностранного языка.

Наши программы включают в себя:

  • помощь в освоении школьной программы
  • подготовку к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ по английскому языку
  • изучение языка для свободного общения (программы от Elementary до Upper-Intermediate)
  • изучение языка для туризма
  • бизнес английский
  • И.т.д 

Работа ведется в малых (от 2-4 человек) и средних (от 4-8 человек) группах. У Вас есть возможность заниматься индивидуально с преподавателем, а также, удаленно по skype.

Ключевые аспекты работы:

  • внимательное отношение к студентам
  • гибкая ценовая политика
  • гармоничное использование традиционных методик изучения языка в тандеме с современными технологиями и оригинальной литературой
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 40 ч. 10000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Казань, Ново-Савиновский район, метро Козья Слобода, ул. Меридианная 26а, офис 03 не указано Записаться на урок

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