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Вы хотите свободно владеть разговорным английским? Ваша цель – легкое общение в путешествиях? Или свободный диалог с иностранными бизнес-партнерами?
Учебный центр «Альбион» приглашает Вас освоить английский язык в уютной и непринужденной обстановке .
Преподаватели «Альбион» имеют международные сертификаты «Cambridge CELTA», а помимо высокой квалификации и уникального опыта обладают умением создать на занятии дружелюбную атмосферу и психологический комфорт, расположить к себе, мотивировать к обучению и дать каждому студенту возможность поверить в свои силы.
Коммуникативная методика, полученная преподавателями «Альбион» на базе Кембриджского университета, направлена на преодоление языкового барьера и развитие навыков разговорной речи.
Изучая английский язык в «Альбион» Вы гарантировано получите:
• Качество Кембриджа;
• Обучение в соответствии с международными стандартами;
• Возможность пройти курсы подготовки к международному экзамену TOEFL, сдать официальные тесты и получить сертификат.
• Удовольствие и положительные эмоции;
• Дружеское общение на английском языке и традиционный чай во время перерыва
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|4200 за курс
|Адрес
|График работы
|Краснодар, ул. 40 лет Победы, 34 (БЦ "Оскар") 6-ой этаж, офис 608
|не указано
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