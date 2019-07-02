Вы хотите свободно владеть разговорным английским? Ваша цель – легкое общение в путешествиях? Или свободный диалог с иностранными бизнес-партнерами?

Учебный центр «Альбион» приглашает Вас освоить английский язык в уютной и непринужденной обстановке .

Преподаватели «Альбион» имеют международные сертификаты «Cambridge CELTA», а помимо высокой квалификации и уникального опыта обладают умением создать на занятии дружелюбную атмосферу и психологический комфорт, расположить к себе, мотивировать к обучению и дать каждому студенту возможность поверить в свои силы.