Альбион

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

4200 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

363 ₽/ак.час

Вы хотите свободно владеть разговорным английским? Ваша цель – легкое общение в путешествиях? Или свободный диалог с иностранными бизнес-партнерами?

Учебный центр «Альбион» приглашает Вас освоить английский язык в уютной и непринужденной обстановке .

Преподаватели «Альбион» имеют международные сертификаты «Cambridge CELTA», а помимо высокой квалификации и уникального опыта обладают умением создать на занятии дружелюбную атмосферу и психологический комфорт, расположить к себе, мотивировать к обучению и дать каждому студенту возможность поверить в свои силы.

Коммуникативная методика, полученная преподавателями «Альбион» на базе Кембриджского университета, направлена на преодоление языкового барьера и развитие навыков разговорной речи.


Изучая английский язык в «Альбион» Вы гарантировано получите:


• Качество Кембриджа;
• Обучение в соответствии с международными стандартами;
• Возможность пройти курсы подготовки к международному экзамену  TOEFL, сдать официальные тесты и получить сертификат.
• Удовольствие и положительные эмоции;
• Дружеское общение на английском языке и традиционный чай во время перерыва

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 4200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Краснодар, ул. 40 лет Победы, 34 (БЦ "Оскар") 6-ой этаж, офис 608 не указано Записаться на урок

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