+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Студия “Ashberry English” – это место, где изучают английский язык с удовольствием и лёгкостью.
Наша основная задача – привить любовь к языку; мы хотим показать, что говорить на английском – это просто, интересно и полезно.
В основе обучения лежат наши собственные методики и учебные пособия, к разработке которых мы подходили с особой ответственностью.
В течение курса мы будем опираться на оригинальные английские материалы: фильмы, книги, видеолекции, клипы и прочие ресурсы на изучаемом языке, что обеспечит не только актуальность словарного запаса, но и приобщит студентов к иностранной культуре, облегчая понимание ситуаций и языковой среды.
Мы будем рады видеть у себя студентов в возрасте от 7 лет, с любым уровнем знания языка.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|3003 за курс
|Адрес
|График работы
|Краснодар, ул. Сормовская, 204
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!