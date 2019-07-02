Ashberry English

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

3003 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

375 ₽/ак.час

Студия “Ashberry English” – это место, где изучают английский язык с удовольствием и лёгкостью.

Наша основная задача – привить любовь к языку; мы хотим показать, что говорить на английском – это просто, интересно и полезно.

В основе обучения лежат наши собственные методики и учебные пособия, к разработке которых мы подходили с особой ответственностью.

В течение курса мы будем опираться на оригинальные английские материалы: фильмы, книги, видеолекции, клипы и прочие ресурсы на изучаемом языке, что обеспечит не только актуальность словарного запаса, но и приобщит студентов к иностранной культуре, облегчая понимание ситуаций и языковой среды.

Мы будем рады видеть у себя студентов в возрасте от 7 лет, с любым уровнем знания языка.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 3003 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Краснодар, ул. Сормовская, 204 не указано Записаться на урок

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