Самые лучшие инвестиции — в образование. Это утверждение справедливо, если речь идет о качественном образовании. Выбирая образовательное учреждение, стоит обратить внимание, во-первых, на принятую там методику преподавания, а во-вторых, на квалификацию преподавателей. Оба эти аспекта приоритетны для British Academic Centre, потому наша языковая школа выгодно отличается от других языковых центров.

Сегодня British Academic Centre – школы иностранных языков в Краснодаре и Подмосковье. Курсы иностранных языков с профессиональными преподавателями-иностранцами, которые предлагаются в Британском Академическом Центре, позволяют изучить иностранные языки: английский, французский, итальянский и испанский.

Чем отличается языковая школа British Academic Centre от других: это коммуникативная методика, которая предполагает максимальное погружение в языковую среду. Использование русского языка на занятиях полностью исключается: значения новых слов и даже самые сложные грамматические правила объясняются на изучаемом языке, начиная с первого знакомства со студентами. Умение провести занятие так, чтобы учащийся не почувствовал психологического и языкового барьера, говорит о педагогическом мастерстве преподавателя.

О высокой квалификации педагогов, прошедших тройной отбор при трудоустройстве, знает каждый, кто учился в British Academic Centre. В Краснодаре довольно сложно найти курсы английского, на которых обучение иностранным языкам проходит вместе с иностранцами, между тем особую эффективность дает обучение именно с преподавателями, для которых изучаемый язык является родным. Мотивация преподавателей нашего языкового центра достаточно высока: заработная плата, условия работы и проживания соответствуют высоким европейским стандартам. Кроме того, в школе работают глубоко преданные своему делу люди, которые получают удовольствие от процесса обучения, возможности поделиться со студентами знаниями, раскрыть им красоту и богатство своего родного языка. В этом и заключается секрет успеха школы иностранных языков в Краснодаре в Британском Академическом центре.