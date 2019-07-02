Centre school

Дата основания

2009 г.

Минимальная стоимость

4000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

250 ₽/ак.час

Давайте порассуждаем, какой должна быть хорошая школа английского языка? Краснодар пестрит рекламой различных языковых курсов и кружков. Но не в каждой школе вы сможете получить качественные знания и добиться главного результата: начать понимать и говорить.

Хотим рассказать вам немного о нашей школе Centre School, которая работает с 2009 года и уже успела создать себе репутацию надежного учебного заведения дополнительного образования. Мы предоставляем возможность нашим студентам заниматься индивидуально или в группах.

Именно возможность общения в группах под руководством носителя языка предоставляет Centre School - школа английского языка в Краснодаре. Здесь вы получите глубокие систематизированные знания и сможете сразу применить их на практике, в диалогах и дискуссиях с другими студентами-одногруппниками.

Также школа английского языка в Краснодаре предоставляет возможность пройти тестирование различного уровня сложности и получить сертификат, дающий право учиться или работать в англоговорящих странах.

Приходите на наши курсы, приводите своих детей, и вы поймете, что начать понимать английский и общаться на нем можно всего за несколько месяцев при наличии правильной методики и профессионального преподавателя. 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 4000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Краснодар, Благоева,19 не указано Записаться на урок

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