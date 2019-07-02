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Давайте порассуждаем, какой должна быть хорошая школа английского языка? Краснодар пестрит рекламой различных языковых курсов и кружков. Но не в каждой школе вы сможете получить качественные знания и добиться главного результата: начать понимать и говорить.
Хотим рассказать вам немного о нашей школе Centre School, которая работает с 2009 года и уже успела создать себе репутацию надежного учебного заведения дополнительного образования. Мы предоставляем возможность нашим студентам заниматься индивидуально или в группах.
Именно возможность общения в группах под руководством носителя языка предоставляет Centre School - школа английского языка в Краснодаре. Здесь вы получите глубокие систематизированные знания и сможете сразу применить их на практике, в диалогах и дискуссиях с другими студентами-одногруппниками.
Также школа английского языка в Краснодаре предоставляет возможность пройти тестирование различного уровня сложности и получить сертификат, дающий право учиться или работать в англоговорящих странах.
Приходите на наши курсы, приводите своих детей, и вы поймете, что начать понимать английский и общаться на нем можно всего за несколько месяцев при наличии правильной методики и профессионального преподавателя.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|4000 за курс
|Адрес
|График работы
|Краснодар, Благоева,19
|не указано
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