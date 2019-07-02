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Изучение иностранных языков в раннем возрасте способствует полноценному развитию личности – это доказанный факт. Но родителям важно не только замотивировать ребенка на обучение, но и найти квалифицированного педагога, убедиться в хороших отношениях между ним и детьми. Чтобы помочь мамам и папам в этом, в школе Happy Way создали специальные курсы английского языка, отвечающие всем требованиям современной методики преподавания.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|8 ч.
|3000 за курс
|Адрес
|График работы
|Краснодар, Красных Партизан д. 178/1
|не указано
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