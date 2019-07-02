Изучение иностранных языков в раннем возрасте способствует полноценному развитию личности – это доказанный факт. Но родителям важно не только замотивировать ребенка на обучение, но и найти квалифицированного педагога, убедиться в хороших отношениях между ним и детьми. Чтобы помочь мамам и папам в этом, в школе Happy Way создали специальные курсы английского языка, отвечающие всем требованиям современной методики преподавания.