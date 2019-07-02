HAPPY WAY

Дата основания

2009 г.

Минимальная стоимость

3000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

375 ₽/ак.час

Изучение иностранных языков в раннем возрасте способствует полноценному развитию личности – это доказанный факт. Но родителям важно не только замотивировать ребенка на обучение, но и найти квалифицированного педагога, убедиться в хороших отношениях между ним и детьми. Чтобы помочь мамам и папам в этом, в школе Happy Way создали специальные курсы английского языка, отвечающие всем требованиям современной методики преподавания.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 8 ч. 3000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Краснодар, Красных Партизан д. 178/1 не указано Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!