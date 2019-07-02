Индиго

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

2404 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

300 ₽/ак.час

Цель Образовательного центра «Индиго» - изменить представление об образовании каждого приходящего к нам студента в лучшую сторону. 

Любой процесс обучения может и должен быть приятным. Если этого не происходит, значит что-то нужно менять. Поэтому в нашем центре у вас есть возможность обучаться по специально разработанной для вас программе, соответствующей вашим непосредственным задачам, временным рамкам, любимым темам для бесед, рабочей сферы и других факторов, которые мы учитываем для того, чтобы новая информация действительно изменила Вашу жизнь.

Мы убеждены, что образование – это особая форма обмена жизненным опытом. Поэтому в нашем центре работают специалисты, которые любят то, чем занимаются. Мы искренне верим, что заниматься образованием — это перспективно, интересно, улучшает карму и вообще помогает менять мир к лучшему. Тем более современный мир, в котором успех всё чаще определяется личными качествами, а практические знания и навыки ценятся выше всего.

А вообще, приходите к нам и увидите все своими глазами! Добро пожаловать в Индиго!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 2404 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Краснодар, пр. Чекистов, 26/4 (2 этаж) не указано Записаться на урок

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