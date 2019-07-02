SMART

Дата основания

2014 г.

Минимальная стоимость

3500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

440 ₽/ак.час

Студия английского языка SMART – это место, где все желающие могут получить новые знания, изучая языки.

Мы создали не просто курсы иностранных языков в Краснодаре. Мы создали уникальное место, где собираются единомышленники, готовые всегда помочь друг другу. Вы можете пройти бесплатное тестирование, задать любые вопросы преподавателям и проконсультироваться относительно программ обучения. Наши специалисты прилагают все усилия, чтобы все, кто пришел изучать язык смогли не только общаться, но и мыслить на иностранном языке, не испытывая при этом дискомфорта.

Курсы иностранных языков сегодня пользуются необычайным спросом и наша школа готова вам их предложить. У нас есть множество учебных программ рассчитанных на получение того уровня знаний, который вам необходим. Обучение английскому в нашей студии проводят ведущие специалисты, знатоки своего дела и профессионалы, для которых важен результат.

У нас обучение иностранным языкам проходит не только качественно, с использованием новейших методик обучения, но и увлекательно. Ведь всегда интересно открывать для себя что-то новое о странах, в которых говорят на языке, который ты изучаешь. Наша языковая школа не просто дает знания о языке, она дает возможность окунуться в другую жизнь, узнать новых людей, понять их культуру.

Школы иностранных языков в Краснодаре появляются чуть ли не каждый день, однако выбор должен всегда быть за квалифицированными специалистами. Именно таких профессионалов своего дела и предлагает наша языковая школа. При организации учебного процесса мы делаем акцент на высокой квалификации преподавателей и эффективную методику обучения. Именно эти два аспекта и делают обучение английскому языку у нас самым продуктивным и качественным. У нас работают люди, для которых английский стал вторым родным языком. Они любят то, что делают и готовы поделиться своими знаниями с каждым, кто придет на курсы английского языка в языковую студию SMART.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 3500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Краснодар, ул. Красная, 160, офис 301 не указано Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!