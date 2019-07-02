История нашей школы началась с того, что однажды предприниматель Владислав Алексеевский решил изучать английский язык и попал в класс к преподавателю Алене Алексеевской (тогда еще Бухтияровой).



Нашу первую группу интенсивного курса мы запустили 2 июня 2014 года. Эту дату мы считаем датой открытия школы. Первые наши занятия проходили на территории антикафе рядом со станцией метро Арбатская.

Сарафанное радио работало и очень скоро свободных мест в календаре Алены не осталось. Мы взяли еще нескольких преподавателей и открыли две площадки на метро Новослободская и Маяковская. Тогда же у нас появился первый администратор.



2015 год

Весной 2015 мы по запросам студентов открыли филиал в Санкт-Петербурге. В Москве нам снова не хватило мест и мы переехали в просторную школу на Долгоруковскую улицу, объединив две школы в одну. В этом же году мы запустили English Speaking Club - специальные встречи для практики английского в неформальной обстановке. Осенью 2015 года мы пришли к выводу, что результаты у студентов, которые занимаются индивидуально почти в два раза превышают результаты тех, кто учится в группе. И приняли решение перейти от группового формата к индивидуальному сосредоточившись на том, чтобы помогать людям получать первые результаты в обучении максимально быстро. В ноябре мы закрыли все площадки и открылись в новом формате в сердце деловой жизни Москвы - Деловом комплексе Москва-Сити.



2016 год

Мы расширили линейку программ обучения, к программам по английскому языку добавились программы обучения испанскому, немецкому, французскому. К нашей команде присоединились опытные носители английского и испанского языков. Мы запустили направление обучения для корпоративных клиентов.



2017 год

Это был год посвященный качеству обучения в школе. Мы полностью переработали наши программы обучения, разработали короткие целевые программы. Добавили обучение турецкому языку с носителем, а также обучение русскому языку для иностранцев. По итогам года наша школа получила премию "Эксперт года 2017" по версии профессионального рейтинга языковых школ SCHOOLRATE.



2018 год

17 сентября была открыта новая школа в бизнес парке Comcity (м. Румянцево)