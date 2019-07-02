ABC school – современная школа иностранных языков для взрослых и детей



Опытные преподаватели иностранных языков



Преподаватели Центров ABC school — профессионалы с профильным образованием, большим опытом работы и высокой квалификацией. Для вас преподают как русскоязычные педагоги, так и носители языка (native speakers).



Самый эффективный метод обучения



Мы используем коммуникативную методику (The Communicative Approach) как самый быстрый и эффективный способ изучения иностранного языка. Однако сочетаем этот популярный подход с наиболее интересными приемами классического академического обучения.



Лучшие учебные материалы



Для наилучшего результата ABC school предлагает учебные материалы ведущих британских издательств Pearson Longman, Oxford, Cambridge, Macmillan. Но помимо учебников мы используем множество полезных аудио-, видео- и визуальных материалов. Для удобства каждый слушатель получает персональную рабочую папку.



Только небольшие группы или индивидуально



Мы набираем группы по 6-8 слушателей, что позволяет в процессе обучения уделить внимание каждому. Индивидуальное обучение позволяет вам выбирать наиболее подходящий график и продолжительность занятий.